Jesús Gallardo será padrino de bautizo del bebé de una seguidora del Toluca; también invitan al equipo a ser parte de la fiesta.

Pese a que México está concentrado en el Mundial 2026, el futbolista Jesús Gallardo hizo un peculiar compromiso con una de sus fans.

Seguidora del Toluca pide a Gallardo que sea padrino de bautizo

Vía TikTok, una usuaria lanzó una propuesta al jugador Jesús Gallardo asegurando que si él aceptaba ser padrino de bautizo de su hijo, ella invitaba a todo el equipo de Toluca al festejo .

Para sorpresa de la fan, el lateral de la Selección Mexicana comentó la publicación diciendo “Trato hecho”.

Jesús Gallardo será padrino de bautizo de una seguidora del Toluca; invitan al equipo (TikTok)

En la caja de comentarios también apareció otro jugador del Toluca, Federico Pereira.

El compañero de Jesús Gallardo escribió “Vamooooo hay fiesta”, dejando en claro que está dispuesto a celebrar el bautizo del bebé de la fan.

Tanto los comentarios de Jesús Gallardo como Federico Pereira de inmediato se viralizaron en redes sociales.

Además de que provocaron que más fanáticos del Toluca comenzaran a ofrecer desde sonido, pastel y hasta banda en vivo para unirse a la celebración.

Por el momento, se desconoce cuándo es el bautizo del hijo de la fan del Toluca.

Jesús Gallardo se encuentra concentrado con la Selección Mexicana de cara a la ronda de dieciseisavos de final del Mundial 2026 donde enfrentarán a Ecuador en el Estadio Banorte, el martes 30 de junio.