Jesús Gallardo, futbolista del Toluca, ya habló de la polémica que se generó con la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX.

Jesús Gallardo lamentó no poder jugar la semifinal de vuelta de la Concachampions 2026 con Toluca ante LAFC, sin embargo, aclaró que la prioridad es la Selección Mexicana para ir al Mundial 2026.

“Me hubiera gustado estar hoy en la cancha con mi equipo, sin embargo, me toca estar enfocado en la Selección, preparándome al máximo y representar a nuestro país con mucho orgullo”. Jesús Gallardo, futbolista mexicano.

Jesús Gallardo agradeció el apoyo de Toluca y les desea suerte en la Concachampions

Jesús Gallardo compartió un mensaje en sus historias de Instagram en el que señaló estar comprometido con Toluca, pero en esta ocasión le tocó representar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

Jesús Gallardo también envió un mensaje a sus compañeros de Toluca, quienes hoy se juegan el boleto a la final de la Concachampions 2026 y que deberán remontar al LAFC para ganarse su lugar en la pelea por el título de Concacaf.

“A Toluca todo mi respeto y apoyo siempre. Confío plenamente en lo que se está construyendo y sé que van a responder como siempre. Yo, como desde el primer día, listo y comprometido al 100% donde me toque estar. Creamos siempre”. Jesús Gallardo, futbolista mexicano.

Jesús Gallardo rompe el silencio tras perderse juego con Toluca por México rumbo al Mundial 2026. (especial)

Cabe mencionar que todos los convocados tienen hasta las 20 horas de este miércoles para reportar con Javier Aguirre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), por lo que se espera que los jugadores de la Liga MX regresen a la concentración para ser considerados a los amistosos de este mes de mayo y para el Mundial 2026.