El América perdió a una pieza clave de su defensa con la salida de Sebastián Cáceres, quien cumplirá su objetivo de jugar en Europa tras concretarse su fichaje con el Celta de Vigo.

La operación rondó los 8 millones de dólares y el defensor uruguayo firmará contrato hasta 2030 con el club gallego.

A sus 27 años, Sebastián Cáceres inicia una nueva etapa en LaLiga, mientras América deberá cubrir su ausencia en Liga MX y Leagues Cup, tras ganar tres títulos con el equipo azulcrema.

Sebastián Cáceres firmará con Celta de Vigo hasta 2030

La operación rondaría los 8 millones de dólares y Sebastián Cáceres firmará un contrato con el conjunto gallego hasta 2030, por lo que emprenderá una nueva etapa en su carrera con uno de los clubes históricos del futbol español.

A sus 27 años, el defensor uruguayo finalmente tendrá la oportunidad de probarse en una de las principales ligas de Europa. Su llegada al Celta de Vigo representa el cumplimiento de un objetivo que había buscado durante los últimos años.

Sebastián Cáceres firmará con Celta de Vigo hasta 2030. (@RCCelta)

En Celta de Vigo encontrará un nuevo desafío deportivo, además de la posibilidad de demostrar sus condiciones en el futbol español y competir por un lugar dentro de la plantilla.

América tendrá baja importante para la Leagues Cup

El América continúa peleando por sus objetivos tanto en la Liga MX como en la Leagues Cup, por lo que la salida de Sebastián Cáceres obligará al cuerpo técnico y a la directiva a encontrar alternativas para cubrir su ausencia.

Sebastián Cáceres ganó tres títulos con el América: el Clausura 2023, el Apertura 2023 y el Clausura 2024. Además, conquistó el Campeón de Campeones 2024.