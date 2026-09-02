El América hizo oficial uno de sus movimientos más importantes para el Apertura 2026.

Las Águilas anunciaron la incorporación del mediapunta español Carlos Álvarez, quien llega procedente del Levante para comenzar una nueva etapa en el futbol mexicano.

El futbolista de 23 años se convierte así en uno de los refuerzos internacionales del conjunto azulcrema y afrontará su primera experiencia fuera de España.

Carlos Álvarez era una estrella del Levante en LaLiga

Carlos Álvarez vivió una de sus mejores temporadas con el Levante durante la campaña que terminó con el ascenso del conjunto español.

Carlos Álvarez registró siete goles y 11 asistencias, números que lo colocaron como uno de los futbolistas más destacados de la plantilla y despertaron el interés de diferentes equipos.

De acuerdo con los reportes previos sobre la operación, América habría desembolsado alrededor de 6 millones de euros más variables y el futbolista firmó un contrato por tres temporadas.

Carlos Álvarez abre un nuevo capítulo en su carrera con América

Carlos Álvarez tendrá el reto de adaptarse rápidamente al futbol mexicano y responder a las expectativas de una de las aficiones más exigentes de la Liga MX, la del América.

Carlos Álvarez ya es oficialmente jugador del América y está listo para comenzar su aventura en Coapa.