El Mundial de la FIFA es un torneo en el que los futbolistas suelen revalorarse y dar el salto a mejores ligas gracias al nivel que muestran con sus selecciones.

La Selección Mexicana tiene futbolistas como Israel Reyes, que jugarán el Mundial 2026, desde ahora lucen con posibilidades para emigrar al futbol de Europa.

Israel Reyes parece encaminado a la Serie A de Italia, pero no sería el único con posibilidades de dejar la Liga MX.

Estos son algunos de los jugadores mexicanos que podrían no regresar a México tras el Mundial 2026:

Israel Reyes

Gilberto Mora

Erik Lira

Armando González

Raúl Tala Rangel

Israel Reyes está cerca de jugar en el futbol de Italia

Israel Reyes, defensa del América, luce como el candidato más fuerte para salir de México tras el Mundial 2026.

La AS Roma de la Serie A de Italia quiere al zaguero en su equipo, quien se uniría a Johan Vázquez y Santiago Giménez en esa competencia.

Israel Reyes jugador del América (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Gilberto Mora, la joya del futbol mexicana

Gilberto Mora empieza a quedar muy grande para los alcances de su equipo, Xolos de Tijuana, y aunque su futuro tarde o temprano será Europa, hay equipos que lo quieren retener en la Liga MX.

Rayados de Monterrey busca ser el último equipo de Gilberto Mora antes de que emigre a Europa, y buscarán ficharlo para que juegue con ellos en el Apertura 2026.

Gilberto Mora, jugador de Xolos (Joshua Hernandez / Joshua Hernandez)

Erik Lira tiene potencial para jugar en Europa

Erik Lira, jugador nacido en Pumas y con actualidad en Cruz Azul, tiene gran potencial para ser vendido al futbol de Europa tras el Mundial 2026.

El Ajax de los Países Bajos tiene a Erik Lira como un serio aspirante a dejar la Liga MX después del Mundial para fichar con ellos.

Erik Lira, futbolista mexicano (Ig: @eriklira)

Hormiga González y Tala Rangel, de Chivas para el mundo

Armando González y Raúl Tala Rangel, jugadores de las Chivas, suenan con fuerza para emigrar al futbol de Europa, y su participación en el Mundial 2026 será fundamental para lograrlo.

Tala Rangel con Chivas. (Jose Hernandez / MEXSPORT)

Armando González es el gran goleador mexicano en la Liga MX; Tala Rangel, el portero que fue capaz de apoderarse del arco de la Selección Mexicana, ambos estrellas de Chivas y con talento para jugar en cualquier parte del mundo.