Luego de coronarse en el UAE Tour 2026, Isaac del Toro continúa con su participación dentro del ciclismo.

Isaac del Toro firmó una brillante actuación en el UAE Tour 2026, donde no solo se impuso en la clasificación general, pues además ganó dos etapas en los Emiratos Árabes.

¿Cuándo vuelve a correr Isaac del Toro en el 2026?

La actividad de Isaac del Toro se reanuda en el mes de marzo cuando el ciclista mexicano compita en tres pruebas consecutivas en Italia, escenarios en los que ya participó en 2025.

Será el 7 de marzo cuando Isaac del Toro compita en la vigésima edición de la Strade Bianche junto al campeón del mundo, Tadej Pogacar, vigente bicampeón de la prueba y en la que el año pasado el mexicano terminó en el puesto 33 del recorrido.

Posteriormente, del 9 al 15 de marzo, el deportista mexicano disputará el Tirreno-Adriático, carrera de siete etapas que une Lido di Camaiore con San Benedetto del Tronto.

Y finalmente, el 21 de marzo, Isaac del Toro participará en la Milano-Sanremo, el primer Monumento de la temporada, nuevamente junto a Pogacar.

Strade Bianche | 7 de marzo

Tirreno-Adriático | 9 al 15 de marzo

Milán-San Remo | 21 de marzo

¿Cómo le fue a Isaac del Toro en esas competencias el año pasado?

En la edición 2025 de la Strade Bianche, Isaac del Toro terminó en el puesto 33 en el recorrido con final en Siena.

En Tirreno-Adriático, el ciclista mexicano terminó 19° en la clasificación general y sexto en la categoría juvenil, ambas ganadas por su entonces compañero Juan Ayuso.

En tanto, en la Milano-Sanremo, Isaac del Toro concluyó en el décimo tercer lugar de la clasificación.