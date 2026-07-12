El esperado regreso de Conor McGregor al octágono de la UFC terminó de la peor manera posible, pues el excampeón irlandés sufrió una aparatosa lesión en la rodilla derecha apenas a los 1:09 minutos del primer asalto.

Esto provocó que McGregor perdiera ante Max Holloway en la pelea estelar de UFC 329, disputada en Las Vegas; el árbitro detuvo la pelea tras advertir que el irlandés ya no podía sostenerse con normalidad.

Conor McGregor sufre dura lesión y pierde con Max Holloway en su regreso a UFC 329

Conor McGregor, quien no competía desde hacía cinco años, abrió el combate contra Max Holloway con una patada voladora; sin embargo, al aterrizar apoyó de forma incorrecta la pierna derecha.

El luchador irlandés de inmediato mostró señales de dolor, incapaz de continuar pese a intentar lanzar un par de ataques más.

Max Holloway reaccionó de inmediato al notar la gravedad de la lesión y pidió al réferi detener el combate, mientras el público ovacionó a McGregor durante su salida.

Conor McGregor sufre lesión tras su regreso a la UFC (John Locher / AP Photo / AP Photo/John Locher)

Más tarde, el propio peleador irlandés compartió en redes sociales un mensaje en el que agradeció el apoyo de sus seguidores y prometió volver más fuerte, mientras que UFC publicó imágenes del momento de la lesión que rápidamente se viralizaron.

Tras la función, el presidente de UFC, Dana White, señaló que la lesión podría tratarse de un desgarro del ligamento cruzado anterior (ACL), aunque el diagnóstico definitivo dependerá de los estudios médicos.

La derrota representa un nuevo golpe para Conor McGregor, cuyo esperado regreso terminó antes de que pudiera mostrar su nivel competitivo, mientras Holloway sumó una de las victorias más importantes de su carrera.