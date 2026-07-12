Aqueelah Chloe Adendorf, esposa del futbolista Jayden Adams, reaccionó a la muerte del delantero de la selección de Sudáfrica durante la Copa del Mundo 2026.

Asegurando que no hay palabras para el dolor que siente por la partida de Jayden Adams, dejó un emotivo mensaje desde redes sociales.

Te contamos todo lo que sabemos de Aqueelah Chloe Adendorf, esposa de Jayden Adams.

¿Quién es Aqueelah Chloe Adendorf?

Aqueelah Chloe Adendorf es una creadora de contenido sudafricana, conocida públicamente por haber sido la pareja de muchos años del futbolista de la selección de Sudáfrica y del Mamelodi Sundowns, Jayden Adams.

El futbolista, hoy fallecido, participó en el Mundial 2026, incluso jugando contra México.

Aqueelah Chloe Adendorf, esposa del futbolista Jayden Adams (@aqueela_x)

¿Qué edad tiene Aqueelah Chloe Adendorf?

Aunque no hay una fecha de nacimiento pública, se cree que el cumpleaños de Aqueelah Chloe Adendorf es el 24 de mayo; sin embargo se desconoce de qué año y su edad.

El esposo de Aqueelah Chloe Adendorf fue Jayden Adams, delantero de la selección de Sudáfrica.

Aqueelah Chloe Adendorf, esposa del futbolista Jayden Adams (@aqueela_x)

¿Qué signo zodiacal es Aqueelah Chloe Adendorf?

Al tener como posible fecha de cumpleaños el 24 de mayo, Aqueelah Chloe Adendorf sería del signo zodiacal de Geminis.

¿Cuántos hijos tiene Aqueelah Chloe Adendorf?

Fruto de su matrimonio con Jayden Adams, Aqueelah Chloe Adendorf tuvo una hija, llamada Allaïa-Jayda, quien actualmente tiene aproximadamente 5 años de edad.

Aqueelah Chloe Adendorf, esposa del futbolista Jayden Adams (@aqueela_x)

¿Qué estudió Aqueelah Chloe Adendorf?

No existe información pública que indique cuál es el nivel de estudios de Aqueelah Chloe Adendorf.

¿En qué ha trabajado Aqueelah Chloe Adendorf?

Por el momento, a Aqueelah Chloe Adendorf solo se le conoce en el ámbito digital como creadora de contenido.

Ha utilizado sus redes sociales principalmente para compartir momentos familiares y dejar constancia del soporte constante hacia la carrera de fútbol de Jayden Adams.