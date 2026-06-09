Isaac del Toro competirá este miércoles 10 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 4 será transmitida desde las 7 horas por ESPN.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 4
- Fecha: Miércoles 10 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Isaac del Toro podrá ser visto a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
ESPN transmite el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en el que Isaac del Toro busca otro título en su carrera.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 4
- Fecha: Miércoles 10 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN
¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
Isaac del Toro perdió posiciones en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la contrarreloj de la Etapa 3, en la que su equipo el UAE terminó noveno.
Isaac del Toro pasó del lugar 13 de la clasificación general al 16, a 1 minuto con 16 segundos del líder Alex Baudín.
Perfil y recorrido de la Etapa 4 del del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
La Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio en Le Puy-en-Velay y final en Montrond-les-Bains, tendrá un recorrido de 167,4 kilómetros.
Tras los desafíos montañosos, el último tramo llano anticipa una llegada en sprint si el pelotón es capaz de controlar la fuga.