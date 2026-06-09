Isaac del Toro competirá este miércoles 10 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 4 será transmitida desde las 7 horas por ESPN.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 4

Fecha: Miércoles 10 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN

Isaac del Toro buscará recuperar posiciones en la Etapa 4 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro podrá ser visto a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN transmite el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en el que Isaac del Toro busca otro título en su carrera.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 4

Fecha: Miércoles 10 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

Isaac del Toro perdió posiciones en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026 tras la contrarreloj de la Etapa 3, en la que su equipo el UAE terminó noveno.

Isaac del Toro pasó del lugar 13 de la clasificación general al 16, a 1 minuto con 16 segundos del líder Alex Baudín.

Perfil y recorrido de la Etapa 4 del del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

La Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, con inicio en Le Puy-en-Velay y final en Montrond-les-Bains, tendrá un recorrido de 167,4 kilómetros.

Tras los desafíos montañosos, el último tramo llano anticipa una llegada en sprint si el pelotón es capaz de controlar la fuga.