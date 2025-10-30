Luego de una temporada de ensueño, Isaac del Toro se presentó en el Cycling Festival Ride Along con el nuevo jersey de su equipo, UAE Team Emirates, y el maillot con los colores de la bandera de México luego de consagrarse en su natal Ensenada, Baja California.

El nuevo jersey será el que Isaac del Toro utilice para la temporada 2026 con UAE Team Emirates y fue su equipo quien compartió detalles del kit a través de un video publicado en sus redes sociales.

“Isaac del Toro luce un nuevo kit en el UAE Team Emirates-XRG Cycling Festival Ride Along”, se lee en la publicación que está ilustrada por un video del mexicano.

El mexicano se muestra con una enorme sonrisa pues llevará los colores de México, como campeón nacional, en las competencias de la temporada 2026.

¿Cómo es el nuevo jersey de Isaac del Toro con UAE Team Emirates?

El nuevo jersey de Isaac del Toro para la temporada 2026 con el UAE Team Emirates es de color blanco con vivos en verde y rojo. Además, en el centro presume la bandera de México, el logo de su equipo y distintos patrocinadores.

🇲🇽 @ISAACDELTOROx1 is rocking a new kit at the UAE Team Emirates-XRG Cycling Festival Ride Along 👀



How do you like the look? 🦅 #WeAreUAE pic.twitter.com/wWYiBAoVOu — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) October 30, 2025

¿Cuánto costará el nuevo jersey de Isaac del Toro con UAE Team Emirates?

Aún no sale a la venta, pero si nos basamos en el costo de los jerseys de UAE Team Emirates hablamos de que la camiseta de Isaac del Toro para la temporada 2026 podría tener un valor cercano a los 3 mil pesos.

En la página oficial de PISSEI, se muestran los jerseys de UAE Team Emirates y los precios rondan en 150 dólares, cercano a los 3 mil pesos.

¿Cómo cerró la temporada 2025 de Isaac del Toro?

Isaac del Toro tuvo una temporada 2025 espectacular, el mexicano alcanzó las 18 victorias,

Victorias de Isaac del Toro en 2025: