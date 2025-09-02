El equipo de Isaac del Toro tomó una decisión que seguramente emocionará a todo México, pues el compañero español del ciclista mexicano, Juan Ayuso, acaba de causar baja de UAE Team.

El equipo de Isaac del Toro y el español, Juan Ayuso, han llegado a un acuerdo pra rescindir al final de la temporada su contrato con anticipación, pues el ciclista estaba unido al UAE Team hasta 2028.

De acuerdo con reportes, el motivo de su salida podría deberse a diferencias en los planes de desarrollo y en la filosofía deportiva que se ha establecido dentro del conjunto UAE Team.

Juan Ayuso se molestó por la difusión de su salida del equipo de Isaac del Toro

Luego de que se anunciara la rescisión de su contrato del equipo de Isaac del Toro, Juan Ayuso, dijo no estar de acuerdo con el comunicado que lanzó el UAE Team.

“El comunicado habíamos acordado que se iba a hacer público cuando terminara La Vuelta, para no afectar nada de lo deportivo, ni al ambiente, ni a ningún compañero. Que saliera ayer es una pregunta que les tienen que hacer a ellos, por qué tan repentino y sin previo aviso. Yo evidentemente tengo claro por qué lo han hecho: para intentar dañar mi imagen”, explicó Juan Ayuso, quien fue compañero de Isaac del Toro.

📝:UAE Team Emirates – XRG: agreement to part ways with Juan Ayuso



UAE Team Emirates – XRG and Spanish rider Juan Ayuso have mutually agreed to an early termination of his contract, which was originally set to run until 2028. Ayuso will now remain on the roster until the end of… pic.twitter.com/hs6d2DQDmy — @UAE-TeamEmirates (@TeamEmiratesUAE) September 1, 2025

Pese a cómo terminó todo con el UAE Team, el compañero de Isaac del Toro dejó en claro que buscará cerrar de manera exitosa el 2025.

“Me hubiera gustado terminar también bien con el equipo. Durante toda la negociación antes de la Vuelta es lo que intentamos: salir bien, pero a veces parece que no se puede, cuando es una dictadura y una cosa unilateral de poder sobre ti […] Que se haga todo ayer en media hora, sin previo aviso, no lo entiendo… En la media hora que tuve dije que no estaba de acuerdo con lo que se decía en el comunicado y la respuesta fue que el primer comunicado que habían escrito era mucho peor y que tenía que estar contento con ello”.

¿A qué equipo se irá Juan Ayuso, ahora ex compañero de Isaac del Toro?

Pese a la polémica por su salida, Juan Ayuso definió su paso por el UAE Team como “increíble”, sin embargo, afirmó que ahora tiene que tomar otro camino, el cuál seguramente será con Lidl-Trek para continuar con su carrera.

“Aquí en el equipo he pasado muchos años y momentos maravillosos, y dejo a muchos amigos y grandes profesionales que nunca olvidaré, pero a nivel personal siento que es el momento de encontrar un entorno que se alinee mejor con mi forma de ser y mis valores, buscando un lugar donde pueda desarrollarme con total confianza y tranquilidad”, escribió en sus redes sociales Juan Ayuso.