Isaac del Toro competirá este martes 9 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 3 será transmitida desde las 7 horas por ESPN.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 3

Fecha: Martes 9 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro podrá ser visto a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, en la Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN transmite el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en el que Isaac del Toro busca otro título en su carrera.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 3

Fecha: Martes 9 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 2 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

El ciclista mexicano Isaac del Toro llegó en la posición 26 de la Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro se mantiene a 44 segundos del líder Alex Baudin, en la posición 13.

Perfil y recorrido de la Etapa 3 del del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

La Etapa 3 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes será este martes 9 de junio con una contrarreloj por equipos de 28.4 kilómetros alrededor de Perreux, en la que participará Isaac del Toro.

Los corredores partirán junto a su equipo, pero el tiempo será registrado de manera individual para cada ciclista al cruzar la meta.