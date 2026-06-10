Isaac del Toro se prepara para competir este lunes 8 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 5 es a las 7 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.
- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 5
- Fecha: Jueves 11 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
Isaac del Toro correrá a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes
ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
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- Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes
- Fase: Etapa 5
- Fecha: Jueves 11 de junio
- Horario: 7 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Francia
- Transmisión: ESPN y Disney+
¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?
El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una complicada carrera en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes al finalizar en la posición 71 durante la cuarta etapa de la competencia francesa.
Pese a ello, Isaac del Toro subió al lugar 14 de la clasificación general debido Bruno Armirail y Maxim van Gils entraron rezagados.