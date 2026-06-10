Isaac del Toro se prepara para competir este lunes 8 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. La Etapa 5 es a las 7 horas y será transmitida por ESPN y Disney+.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 5

Fecha: Jueves 11 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Isaac del Toro correrá a partir de las 7 horas, tiempo del centro de México, la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes

ESPN y Disney+ transmitirán el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Fase: Etapa 5

Fecha: Jueves 11 de junio

Horario: 7 horas, tiempo del centro de México

Sede: Francia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac del Toro: Hora y canal para ver la Etapa 5 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes. (Especial)

¿Cómo quedó Isaac del Toro en la Etapa 4 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes?

El ciclista mexicano Isaac del Toro tuvo una complicada carrera en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes al finalizar en la posición 71 durante la cuarta etapa de la competencia francesa.

Pese a ello, Isaac del Toro subió al lugar 14 de la clasificación general debido Bruno Armirail y Maxim van Gils entraron rezagados.