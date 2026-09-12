Puebla vs Querétaro en la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 13 de septiembre a las 12 horas por Youtube.

Partido: Puebla vs Querétaro

Fase: Jornada 7 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026

Horario: 12 horas , tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Youtube

Puebla vs Querétaro: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 13 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA con el partido Puebla vs Querétaro.

Puebla vs Querétaro: Horario del partido de la Jornada 7 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, que se disputará el partido Puebla vs Querétaro de la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla vs Querétaro: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 7 de Liga Femenil BBVA?

El partido Puebla vs Querétaro podrá verse a través de la señal de Youtube.