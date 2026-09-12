Isaac del Toro regresa a la bicicleta en el Gran Premio de Montreal este domingo 13 de septiembre. Transmite Claro Sports a las 09 horas.

  • Evento: Gran Premio de Montreal
  • Fase: Carrera de un día
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 09:00 horas
  • Recorrido: 214,4 kilómetros
  • Sede: Montreal, Canadá
  • Transmisión: Claro Sports
Seis ciclistas harán equipo con Isaac del Toro en el Mundial de Ruta 2026, desde el 20 de septiembre.
Isaac del Toro sigue compitiendo en la élite del ciclismo mundial (@TeamEmiratesUAE)

El mexicano Isaac del Toro será uno de los ciclistas a seguir en Norteamérica y acepta el reto de pelear por el triunfo, como parte de su preparación para el Mundial de Ruta.

Isaac del Toro: Día para ver el Gran Premio de Montreal

Isaac del Toro correrá la el Gran Premio de Montreal el domingo 13 de septiembre.

Isaac del Toro: Hora para ver el Gran Premio de Montreal

A partir de las 09:00 horas inicia el Gran Premio de Montreal con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro: Canal para ver el Gran Premio de Montreal

Claro Sports transmite el Gran Premio de Montreal, en el que Isaac del Toro busca la victoria.

  • Evento: Gran Premio de Montreal
  • Fase: Carrera de un día
  • Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
  • Horario: 09:00 horas
  • Recorrido: 214,4 kilómetros
  • Sede: Montreal, Canadá
  • Transmisión: Claro Sports

Perfil y recorrido de Gran Premio de Montreal

El Gran Premio de Montreal es un circuito urbano ubicado en Mont Royal y tendrá 16 vueltas de 13.4 kilómetros para completar 214.4 kilómetros.

El recorrido incluye una subida que los ciclista deberán superar en cada vuelta, con un desnivel acumulado de 4,304 metros y una diferencia de altitud de 269 metros.