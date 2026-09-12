Isaac del Toro regresa a la bicicleta en el Gran Premio de Montreal este domingo 13 de septiembre. Transmite Claro Sports a las 09 horas.
- Evento: Gran Premio de Montreal
- Fase: Carrera de un día
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 09:00 horas
- Recorrido: 214,4 kilómetros
- Sede: Montreal, Canadá
- Transmisión: Claro Sports
El mexicano Isaac del Toro será uno de los ciclistas a seguir en Norteamérica y acepta el reto de pelear por el triunfo, como parte de su preparación para el Mundial de Ruta.
Isaac del Toro: Día para ver el Gran Premio de Montreal
Isaac del Toro correrá la el Gran Premio de Montreal el domingo 13 de septiembre.
Isaac del Toro: Hora para ver el Gran Premio de Montreal
A partir de las 09:00 horas inicia el Gran Premio de Montreal con Isaac del Toro como protagonista.
Isaac del Toro: Canal para ver el Gran Premio de Montreal
Claro Sports transmite el Gran Premio de Montreal, en el que Isaac del Toro busca la victoria.
- Evento: Gran Premio de Montreal
- Fase: Carrera de un día
- Fecha: Domingo 13 de septiembre de 2026
- Horario: 09:00 horas
- Recorrido: 214,4 kilómetros
- Sede: Montreal, Canadá
- Transmisión: Claro Sports
Perfil y recorrido de Gran Premio de Montreal
El Gran Premio de Montreal es un circuito urbano ubicado en Mont Royal y tendrá 16 vueltas de 13.4 kilómetros para completar 214.4 kilómetros.
El recorrido incluye una subida que los ciclista deberán superar en cada vuelta, con un desnivel acumulado de 4,304 metros y una diferencia de altitud de 269 metros.