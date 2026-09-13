Juan Reynoso será el nuevo entrenador de Necaxa tras la salida de Martín Varini, en lo que marcará el regreso del peruano a la Liga MX.

De acuerdo a reportes de prensa, entre ellos el de César Merlo, especialista en fichajes, Juan Reynoso asume como entrenador del Necaxa luego de que el club decidió terminar el ciclo de Martín Varini, tras la derrota de los Rayos ante Puebla.

¿Por qué Juan Reynoso será el nuevo entrenador de Necaxa?

Juan Reynoso es un entrenador con amplia experiencia en el futbol mexicano, donde fue jugador de Cruz Azul y Necaxa antes de ser estratega.

Ya como entrenador, Reynoso hizo campeón a Cruz Azul en la Liga MX, y realizó una buena labor como estratega del Puebla.

El peruano firmará un contrato a largo plazo que lo vincula con el club de Aguascalientes hasta diciembre de 2027.

Juan Reynoso hizo campeón al Cruz Azul (Especial )

¿Cuándo debutará Juan Reynoso como entrenador de Necaxa?

Juan Reynoso podría debutar como entrenador de Necaxa el sábado 19 de septiembre en el partido de la Jornada 9 ante San Luis.

Juan Reynoso conoce bien a la institución rojiblanca, donde jugó entre 2002 y 2004: después trabajó como auxiliar técnico de 2004 a 2006.

Necaxa marcha en e lugar 13 del Apertura 2026 con 8 puntos, a cinco unidades de la zona de Liguilla.