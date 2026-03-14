Isaac del Toro enfrenta la Etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026 como virtual campeón el domingo 15 de marzo a partir de las 5:20 horas.

El ciclista mexicano va por el título y podrás verlo a través de las señales de ESPN y Disney+.

La Etapa 6 fue larga y con emoción en la pelea contra una fuga que fue cazada a 7 km de la meta. En el último tramo, Isaac del Toro fue el ciclista más fuerte de la subida.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 7

Fecha: Domingo 15 de marzo

Horario: 5:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro en la Tirreno-Adriático (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 7

Tras ganar la Etapa 6, Isaac del Toro correrá la última jornada de la Tirreno-Adriático 2026 como virtual campeón a partir de las 5:20 horas.

Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 7

ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.

Evento: Tirreno-Adriático 2026

Fase: Etapa 7

Fecha: Domingo 15 de marzo

Horario: 5:20 horas, tiempo del centro de México

Sede: Italia

Transmisión: ESPN y Disney+

Recorrido Etapa 7 Tirreno-Adriático 2026 (especial)

Perfil de la Etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro

La Tirreno-Adriático 2026 termina este domingo 15 de marzo con 143 kilómetros en la Etapa 7 en la que Isaac del Toro busca coronarse.

Etapa poco movida y llana en los últimos 80 km.

Salida junto al Adriático rumbo al valle del Aso desde Pedaso para ascender a Montefiore d’Aso.

Tras un breve descenso se alcanza Ripatransone por una última subida.

Larga bajada hasta Grottammare antes de entrar en un circuito de unos 15 km, al que se dan cinco vueltas.

Recorrido del circuito mayoritariamente por carreteras rectas, amplias y bien asfaltadas.