Isaac del Toro enfrenta la Etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026 como virtual campeón el domingo 15 de marzo a partir de las 5:20 horas.
El ciclista mexicano va por el título y podrás verlo a través de las señales de ESPN y Disney+.
La Etapa 6 fue larga y con emoción en la pelea contra una fuga que fue cazada a 7 km de la meta. En el último tramo, Isaac del Toro fue el ciclista más fuerte de la subida.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 7
- Fecha: Domingo 15 de marzo
- Horario: 5:20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Hora para ver al mexicano en la Etapa 7
Tras ganar la Etapa 6, Isaac del Toro correrá la última jornada de la Tirreno-Adriático 2026 como virtual campeón a partir de las 5:20 horas.
Isaac del Toro en la Tirreno-Adriático 2026: Canal para ver al mexicano en la Etapa 7
ESPN y Disney+ transmitirán la Etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026, en la que Isaac del Toro buscará el título de la carrera.
- Evento: Tirreno-Adriático 2026
- Fase: Etapa 7
- Fecha: Domingo 15 de marzo
- Horario: 5:20 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Italia
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil de la Etapa 7 de la Tirreno-Adriático 2026 que correrá Isaac del Toro
La Tirreno-Adriático 2026 termina este domingo 15 de marzo con 143 kilómetros en la Etapa 7 en la que Isaac del Toro busca coronarse.
- Etapa poco movida y llana en los últimos 80 km.
- Salida junto al Adriático rumbo al valle del Aso desde Pedaso para ascender a Montefiore d’Aso.
- Tras un breve descenso se alcanza Ripatransone por una última subida.
- Larga bajada hasta Grottammare antes de entrar en un circuito de unos 15 km, al que se dan cinco vueltas.
- Recorrido del circuito mayoritariamente por carreteras rectas, amplias y bien asfaltadas.