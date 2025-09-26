Manchester City vs Burnley se encuentran en la Jornada 6 de la Premier League; te decimos a qué hora y dónde ver el partido.

Manchester City no ha tenido el mejor arranque en la Premier League, situación que buscará enderezar en la Jornada 6 contra el Burnley.

Manchester City vs Burnley: A qué hora ver el partido de la Jornada 6 de la Premier League

Manchester City vs Burnley saltarán a la cancha el sábado 27 de septiembre en la Jornada 6 de la Premier League.

En punto de las 8 horas, tiempo del centro de México, Burnely visita al Manchester City de Pep Guardiola.

El partido Manchester City vs Burnley es uno de los cinco juegos programados para el sábado 27 de septiembre.

Manchester City vs Burnley: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Premier League?

La señal de HBO MAX transmitirá el partido Manchester City vs Burnley, como parte de la Jornada 6 de la Premier League.

Partido : Manchester City vs Burnley

: Fase: Jornada 6 de la Premier League

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Etihad Stadium

Transmisión: HBO MAX

¿Cómo llega Manchester City a la Jornada 6 de la Premier League vs Burnley?

Manchester City empató 1-1 con Arsenal en la Jornada 5 de la Premier League, para mantenerse en la zona media de la tabla de posiciones.

Con el empate ante Arsenal, Manchester City llegó a 7 puntos en la Premier League en el lugar 9 de la competencia.

¿Cuándo juega Manchester City en la Champions League?

El Manchester City, equipo de la Premier League, se alista también para continuar su camino en la Champions League, torneo en el que visitará Mónaco en la Jornada 2.

Después de enfrentar al Burnley, el Manchester City chocará el miércoles 1 de octubre al Mónaco en calidad de visitante.

¿Cómo va el Burnley en la Premier League?

El Burnley, rival de Manchester City en la Jornada 6 de la Premier League, empató 1-1 con el Nottingham Forest en su anterior partido.

El punto logrado en su cancha le sirvió de poco al Burnley, que llegó a 4 puntos en el lugar 16 de la Premier League.