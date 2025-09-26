La Jornada 7 de LaLiga enfrenta al Atlético de Madrid vs Real Madrid; te decimos día, hora y canal para ver el partido de los Merengues.

Atlético de Madrid vs Real Madrid es uno de los cuatro partidos con los que continúa la Jornada 7 de LaLiga, en la que los Merengues se juegan el invicto y defienden el liderato.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Día para ver el partido de la Jornada 7 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Real Madrid juegan el sábado 27 de septiembre en la continuación de la Jornada 7 de LaLiga.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Hora para ver el partido de la Jornada 7 de LaLiga

Atlético de Madrid vs Real Madrid se miden en la Jornada 7 de LaLiga, en partido que inicia a las 8:15 horas, tiempo del centro de México.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Canal para ver el partido de la Jornada 7 de LaLiga

La señal de SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid, en la Jornada 7 de LaLiga.

Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fase: Jornada 7 de LaLiga

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 8:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Riyadh Air Metropolitano

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega Real Madrid a la Jornada 7 de LaLiga?

El Real Madrid ha tenido un gran arranque en LaLiga, ya que suma seis victorias en el mismo número de partidos disputados.

Real Madrid visitó a Levante en la Jornada 6 de LaLiga, partido que terminó 4-1 a favor de los Merengues.

Con 18 puntos, el Real Madrid de Xabi Alonso es el líder de LaLiga, seguido por el FC Barcelona, Villarreal y Espanyol.

¿Cómo le fue al Atlético de Madrid en la Jornada 6 de LaLiga?

Atlético de Madrid, rival del Real Madrid en la Jornada 7 de LaLiga, no ha tenido el mejor inicio de temporada, pero intentará sorprender al equipo merengu..

En la Jornada 6 de LaLiga, Atlético de Madrid derrotó a Rayo Vallecano, para llegar a 9 puntos en la competencia española.

Con esa cosecha de puntos, Atlético de Madrid ocupa el lugar 9 de LaLiga, la mitad de la suma que ha cosecha el Real Madrid.