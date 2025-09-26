Crystal Palace vs Liverpool se enfrentan en la Jornada 6 de la Premier League; te contamos cuándo y dónde ver el partido.

Siete partidos están programados en el inicio de la Jornada 6 de la Premier League, entre ellos el Crystal Palace vs Liverpool.

Crystal Palace vs Liverpool: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 6 de la Premier League?

El sábado 27 de septiembre 2025 arranca la Jornada 6 de la Premier League, y en la cancha del Crystal Palace, Liverpool se juega el paso invicto en la competencia.

Crystal Palace vs Liverpool: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 6 de la Premier League?

La plataforma HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido Crystal Palace vs Liverpool, como parte de la Jornada 6 de la Premier League.

Crystal Palace vs Liverpool chocan a partir de las 8 horas, tiempo del centro de México, el sábado 27 de septiembre.

Partido: Crystal Palace vs Liverpool

Fase; Jornada 6 de la Premier League

Fecha: Sábado 27 de septiembre de 2025

Horario: 8 horas, tiempo del centro de México

Sede: Selhurst Park

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llega Liverpool a la Jornada 6 de la Premier League?

Liverpool llega a la Jornada 6 de la Premier League como el mejor equipo de la competencia, y es favorito para mantener el invicto ante Crystal Palace.

En la Jornada 5 de la Premier League, Liverpool enfrentó al Everton, manteniendo el paso perfecto en el torneo.

Liverpool venció 2-1 al Everton en un partido muy atractivo de la Jornada 5 de la Premier League.

Liverpool llegó a 15 puntos, como líder de la Premier League después de 5 jornadas disputadas.

Así llega Crystal Palace a la Jornada 6 de la Premier League vs Liverpool

El Crystal Palace llega a la Jornada 6 de la Premier League contra Liverpool, con la necesidad de lograr un buen resultado como local.

En la Jornada 5 de la Premier League, el Crystal Palace venció 2-1 a Westham, el exequipo de Edson Álvarez.

El Crystal Palace, rival de Liverpool en la Jornada 6 de la Premier League ocupa el lugar 5 con 9 puntos.