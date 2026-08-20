Isaac del Toro perdió el liderato del Tour de Alemania 2026 en la segunda jornada de la carrera. El viernes 21 de agosto enfrenta la Etapa 2 a las 6:00 horas por Claro Sports.

Isaac del Toro llega como segundo lugar de la carrera en busca otro buen resultado en el Tour de Alemania 2026.

Además, el mexicano se mantiene como el mejor corredor en las clasificaciones de puntos y juvenil.

Evento: Tour de Alemania 2026

Fase: Etapa 2

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 197 kilómetros

Sede: Schwäbisch Hall hasta Offenbach an der Queich

Transmisión: Claro Sports

Isaac del Toro: Día para ver la Etapa 2 del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro correrá la Etapa 2 del Tour de Alemania 2026 el viernes 21 de agosto.

Isaac del Toro: Hora para ver la Etapa 2 del Tour de Alemania 2026

A partir de las 6:00 horas inicia la Etapa 2 del Tour de Alemania 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro: Canal para ver la Etapa 2 del Tour de Alemania 2026

Claro Sports transmite el Tour de Alemania 2026, en el que Isaac del Toro es líder tras la prueba de contrarreloj.

Evento: Tour de Alemania 2026

Fase: Etapa 2

Fecha: Viernes 21 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 197 kilómetros

Sede: Schwäbisch Hall hasta Offenbach an der Queich

Transmisión: Claro Sports

Perfil y recorrido Etapa 2

Perfil y recorrido de la Etapa 2 del Tour de Alemania 2026

La Etapa 2 del Tour de Alemania 2026 se disputa el viernes 21 de agosto de 2026, uniendo las localidades de Schwäbisch Hall hasta Offenbach an der Queich.

La Etapa 2 del Tour de Alemania 2026 presenta un trayecto ideal para rodadores y velocistas, con una distancia total de 197 kilómetros sobre terreno principalmente llano.