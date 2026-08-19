Isaac del Toro ganó la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026 tras ganar la contrarreloj, enfrenta la Etapa 1 el jueves 20 de agosto a las 6:00 horas por Claro Sports.

Isaac del Toro llega como líder de la carrera en busca otro buen resultado en el Tour de Alemania 2026.

Evento: Tour de Alemania 2026

Fase: Etapa 1

Fecha: Jueves 20 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 26 kilómetros

Sede: Bad Orb – Schwäbisch Hall

Transmisión: Claro Sports

Isaac Del Toro es uno de los ciclistas estelares en el Tour de Alemania 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

Isaac del Toro: Día para ver la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

Isaac del Toro correrá el prólogo del Tour de Alemania 2026 el jueves 20 de agosto.

Isaac del Toro: Hora para ver la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

A partir de las 6:00 horas inicia la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro: Canal para ver la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

Claro Sports transmite el Tour de Alemania 2026, en el que Isaac del Toro es líder tras la prueba de contrarreloj.

Evento: Tour de Alemania 2026

Fase: Etapa 1

Fecha: Jueves 20 de agosto de 2026

Horario: 6:00 horas

Recorrido: 26 kilómetros

Sede: Bad Orb – Schwäbisch Hall

Transmisión: Claro Sports

Perfil y recorrido de la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

Perfil y recorrido de la Etapa 1 del Tour de Alemania 2026

La Etapa 1 del Tour de Alemania 2026 se disputa el jueves 20 de agosto de 2026, uniendo las localidades de Bad Orb y Schwäbisch Hall.

Es la jornada en ruta inaugural del evento tras el prólogo contrarreloj.

El recorrido es de 215.3 kilómetros, lo que la convierte en la etapa más larga de esta edición. Clasificada como una jornada de media montaña.