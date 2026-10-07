Isaac del Toro regresa a la competencia este jueves 8 de octubre, cuando busque revalidar su triunfo en el Gran Piemonte, carrera que ganó en el 2025. Con transmisión por confirmar en México, el evento inicia a las 5:50 horas.

Isaac del Toro llega tras lograr el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta representando a México.

  • Evento: Gran Piemonte 2026
  • Fase: Carrera de un día
  • Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026
  • Horario: 5:50 horas
  • Recorrido: 185 kilómetros
  • Sede: Asti y Bra en Italia
  • Transmisión: Por confirmar
Isaac del Toro es uno de los favoritos para ganar el Mundial de Ciclismo de Ruta
Isaac del Toro tuvo un buen desempeño en el Mundial de Ciclismo de Ruta (mexsport / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro: Día para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026

Isaac del Toro correrá para el UAE Team el Gran Piemonte 2026, este jueves 8 de octubre en Italia.

Isaac del Toro: Hora para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026

A partir de las 5:50 horas inicia el Gran Piemonte 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro: Canal para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026

No está confirmada la transmisión del Gran Piemonte 2026 en México.

  • Evento: Gran Piemonte 2026
  • Fase: Carrera de un día
  • Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026
  • Horario: 5:50 horas
  • Recorrido: 185 kilómetros
  • Sede: Asti y Bra en Italia
  • Transmisión: Por confirmar
Perfil y recorrido del Gran Piemonte 2026
Perfil y recorrido del Gran Piemonte 2026 (Especial)

Perfil y recorrido del Gran Piemonte 2026

El Gran Piemonte 2026 que buscará ganar Isaac del Toro tiene un recorrido de 185 kilómetros que conectará las localidades de Asti y Bra.

La edición 110 de la clásica italiana destaca por un trazado ondulado y sinuoso, con alrededor de diez subidas que garantizan un desenlace muy abierto.