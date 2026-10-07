Isaac del Toro regresa a la competencia este jueves 8 de octubre, cuando busque revalidar su triunfo en el Gran Piemonte, carrera que ganó en el 2025. Con transmisión por confirmar en México, el evento inicia a las 5:50 horas.

Isaac del Toro llega tras lograr el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta representando a México.

Evento: Gran Piemonte 2026

Fase: Carrera de un día

Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026

Horario: 5:50 horas

Recorrido: 185 kilómetros

Sede: Asti y Bra en Italia

Transmisión: Por confirmar

Isaac del Toro tuvo un buen desempeño en el Mundial de Ciclismo de Ruta (mexsport / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro: Día para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026

Isaac del Toro correrá para el UAE Team el Gran Piemonte 2026, este jueves 8 de octubre en Italia.

Isaac del Toro: Hora para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026

A partir de las 5:50 horas inicia el Gran Piemonte 2026 con Isaac del Toro como protagonista.

Isaac del Toro: Canal para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026

No está confirmada la transmisión del Gran Piemonte 2026 en México.

Evento: Gran Piemonte 2026

Fase: Carrera de un día

Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026

Horario: 5:50 horas

Recorrido: 185 kilómetros

Sede: Asti y Bra en Italia

Transmisión: Por confirmar

Perfil y recorrido del Gran Piemonte 2026 (Especial)

Perfil y recorrido del Gran Piemonte 2026

El Gran Piemonte 2026 que buscará ganar Isaac del Toro tiene un recorrido de 185 kilómetros que conectará las localidades de Asti y Bra.

La edición 110 de la clásica italiana destaca por un trazado ondulado y sinuoso, con alrededor de diez subidas que garantizan un desenlace muy abierto.