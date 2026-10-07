Isaac del Toro regresa a la competencia este jueves 8 de octubre, cuando busque revalidar su triunfo en el Gran Piemonte, carrera que ganó en el 2025. Con transmisión por confirmar en México, el evento inicia a las 5:50 horas.
Isaac del Toro llega tras lograr el quinto lugar en el Mundial de Ciclismo de Ruta representando a México.
- Evento: Gran Piemonte 2026
- Fase: Carrera de un día
- Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026
- Horario: 5:50 horas
- Recorrido: 185 kilómetros
- Sede: Asti y Bra en Italia
- Transmisión: Por confirmar
Isaac del Toro: Día para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026
Isaac del Toro correrá para el UAE Team el Gran Piemonte 2026, este jueves 8 de octubre en Italia.
Isaac del Toro: Hora para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026
A partir de las 5:50 horas inicia el Gran Piemonte 2026 con Isaac del Toro como protagonista.
Isaac del Toro: Canal para ver al mexicano en el Gran Piemonte 2026
No está confirmada la transmisión del Gran Piemonte 2026 en México.
- Evento: Gran Piemonte 2026
- Fase: Carrera de un día
- Fecha: Jueves 8 de octubre de 2026
- Horario: 5:50 horas
- Recorrido: 185 kilómetros
- Sede: Asti y Bra en Italia
- Transmisión: Por confirmar
Perfil y recorrido del Gran Piemonte 2026
El Gran Piemonte 2026 que buscará ganar Isaac del Toro tiene un recorrido de 185 kilómetros que conectará las localidades de Asti y Bra.
La edición 110 de la clásica italiana destaca por un trazado ondulado y sinuoso, con alrededor de diez subidas que garantizan un desenlace muy abierto.