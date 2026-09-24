Isaac del Toro mantiene intacto el objetivo de representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, una meta que luce cada vez más alcanzable gracias a su destacado desempeño en el ciclismo internacional.

De acuerdo con la CONADE, el ciclista mexicano cuenta con las condiciones deportivas necesarias para competir por una plaza olímpica y aspirar a una medalla.

Sus recientes resultados en el circuito de la UCI han fortalecido la posición de México en el ranking mundial, un factor clave para asegurar lugares en la prueba olímpica de ruta.

Isaac del Toro peleará por el triunfo en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 (Stefano Sirotti / MEXSPORT)

¿Qué necesita hacer Isaac del Toro para representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028?

Isaac del Toro tiene en sus piernas la posibilidad de representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Gracias a las grandes carreras que ha hecho en la temporada de la UCI con el UAE Team, los puntajes individuales de Isaac del Toro impulsan a México en el ranking mundial por naciones.

México se ubica en el puesto 12 del escalafón de la UCI, y de mantenerse en el top 20 al cierre del periodo oficial de clasificación en octubre de 2027, el país asegurará dos boletos olímpicos para la prueba de fondo en carretera.

¿Cuándo compite Isaac del Toro por México?

Isaac del Toro es parte del equipo de México en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, evento en el que este domingo 27 de septiembre correrá la prueba élite.

Del Toro quedó en sexto lugar de la contrarreloj individual del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026, el domingo20 de septiembre.

El mexicano será uno de los ciclistas a seguir en busca del maillot arcoíris del Mundial de Ciclismo de Ruta 2026.