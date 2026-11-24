El lunes 23 de noviembre de 2026, Prisca Awiti anunció con un mensaje en redes sociales que se retira del deporte de alto rendimiento después de más de dos décadas activa.

Después de más de 20 años dedicados al deporte que amo, ha llegado el momento de dar un paso atrás del judo competitivo y cerrar un capítulo que ha sido una gran parte de mi vida. Han sido más de dos décadas de pararme en el tatami, perseguir mis sueños, celebrar las victorias, aprender de las derrotas y constantemente impulsarme para convertirme en alguien mejor. Pisca Awiti

La judoca mexicana, cerró una brillante etapa de su carrera, tras hacer historia en los Juegos Olímpicos de París 2024 donde consiguió la medalla de plata.

Siendo la primera presea olímpica que lograba México en la disciplina del judo.

Prisca Awiti se retira del alto rendimiento tras hacer historia en París 2024 (@priscaalcaraz1 / Instagram)

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