Tigres vs América jugaron en actividad de la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Después del resultado en la Jornada 17, Tigres se ubicó en décimo quinto lugar con 18 puntos.

América, por su parte, se quedó con 30 unidades en la segunda posición momentánea del Apertura 2026.

Marcador final: Tigres 1-0 América.

Tigres vs América: así se definió el partido de la Jornada 17 de la Liga MX

Tigres vs América se midieron en busca de una victoria para mejorar su posición en la tabla general.

Tigres, ya eliminado, con el objetivo de ganar su último partido en casa, mientras América en busca de clasificar como primer lugar a la Liguilla del Apertura 2026 de la Liga MX.

El encuentro entre felinos y Águilas terminó sin goles en el Estadio Universitario.

Así fueron los goles del partido Tigres vs América:

Minuto 90+1: Gol de Juan Brunetta (Tigres)

¿Cuándo vuelven a jugar Tigres y América en la Liga MX?

Tigres y América terminaron la actividad en la Jornada 17 de la Liga MX, en el Apertura 2026.

Tigres quedó fuera de la Liguilla del futbol mexicano, mientras que América ya espera rival en la Liguilla de la Liga MX.