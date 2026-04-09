La NFL está bajo investigación por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos debido a posibles prácticas anticompetitivas, informó un funcionario del gobierno.

De acuerdo a reportes periodísticos, la investigación se centra en la posibilidad de acceder al producto NFL para los consumidores, y en crear condiciones equitativas para los proveedores.

(Rick Osentoski / AP)

La transmisión de los juegos de la NFL a debate

Aunque la NFL no ha sido notificada sobre la supuesta investigación, esta se produce en medio de un análisis federal sobre la cantidad de dinero que los aficionados pagan para ver deportes por televisión.

Al respecto, la Comisión Federal de Comunicaciones pide al público su opinión sobre el cambio en curso de los deportes en vivo, de los canales de transmisión abierta a los servicios de streaming.

La NFL argumenta que más del 87 por ciento de sus partidos están disponibles en televisión abierta, incluidos todos los que se juegan en el mercado local de un equipo.

“La distribución de medios de la NFL es el modelo más favorable para los aficionados y para las cadenas de transmisión en toda la industria del deporte y el entretenimiento. La temporada 2025 fue la más vista desde 1989″ NFL

Aficionados pagan más de 17 mil pesos por ver todos los partidos de la NFL

El senador por Utah Mike Lee, presidente del subcomité judicial del Senado sobre antimonopolio, afirmó que los aficionados al fútbol americano gastaron casi 17 mil pesos (mil dólares) en suscripciones de cable y streaming.

Forbes estimó el costo de ver todos los partidos de la NFL vía streaming la temporada pasada en 765 dólares, más de 13 mil pesos.