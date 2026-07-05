Afición mexicana recibe a Inglaterra con un Goya en la Cantera de Pumas, previo a su partido del Mundial 2026 contra México.

La visita de la Selección de Inglaterra en la Ciudad de México provocó que varios fanáticos del fútbol se dieran cita en las afueras de las instalaciones universitarias.

Reciben a Inglaterra con un Goya en la Cantera de Pumas

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad y ante decenas de aficionados, Inglaterra llegó a la Cantera de Pumas al sur de la CDMX este sábado 4 de julio.

Durante la entrada de la Selección de Inglaterra, algún sector gritó “México” para apoyar al Tricolor y unos más lanzaron un Goya.

Afición mexicana recibe a Inglaterra con un Goya en la Cantera de Pumas (Captura de video)

La afición mexicana esperó a fuera de la Cantera del Club Universidad Nacional con la intención de ver a las estrellas inglesas, incluso algunos llevaron playeras de equipos de la Premier League para que se las firmaran.

Inglaterra estuvo en la instalaciones de Pumas para entrenar y afinar los últimos detalles para su partido de octavos de final que disputarán contra México.

Harry Kane, Bukayo Saka, Jude Bellingham y todos los dirigidos por Tomas Tuchel realizaron trabajo de cancha en la Cantera de los Pumas de la UNAM al ritmo de Taylor Swift.

Así entrena la selección de Inglaterra en la cantera de Pumas . 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💂🏻‍♂️☕️📸💂‍♂️⚽️😅 pic.twitter.com/bDzgUsQnaw — Andrea Jiménez (@andreaaidej) July 4, 2026

Después de realizar su entrenamiento en las instalaciones universitarias, los ingleses partieron hacia su hotel de concentración igualmente escoltados por las autoridades.

En entrevista previo al partido de octavos de final del Mundial 2026, Tomas Tuchel destacó las condiciones de Cantera.

“Hoy pudimos entrenar, el lugar fue precioso, a la altura de la Copa. Los jugadores ya están un poco adaptados.” Tomas Tuchel

Además de que expresó que la "gente es muy amigable, muy respetuosa" aunque apoyan a su selección.