Isaac del Toro sigue su camino en el Tour de Francia 2026 este domingo 5 de julio a las 5:30 horas, en la Etapa 2 que será transmitida por ESPN y Disney+.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Horario: 5:30 horas
- Sede: Tarragona a Barcelona
- Transmisión: ESPN y Disney+
Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 2 del Tour de Francia 2026
Isaac del Toro correrá a partir de las 5:30 horas la Etapa 2 del Tour de Francia 2026, el domingo 5 de julio.
Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 2 del Tour de Francia 2026
ESPN y Disney+ transmitirán el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.
- Evento: Tour de Francia 2026
- Fase: Etapa 2
- Fecha: Domingo 5 de julio
- Horario: 5:30 horas
- Sede: Tarragona a Barcelona
- Transmisión: ESPN y Disney+
Perfil y recorrido de la Etapa 2 del Tour de Francia 2026
El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 2 este domingo 5 de julio, en la que Isaac del Toro volverá a la bicicleta.
La Etapa 2 del Tour de Francia 2026 une Tarragona y Barcelona con un recorrido de 168.5 kilómetros.
Se trata de una jornada de media montaña con el circuito final de Montjuïc, donde el pelotón se enfrenta a un circuito rompe piernas de unos 30 kilómetros al que darán tres vueltas.