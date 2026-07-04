Isaac del Toro sigue su camino en el Tour de Francia 2026 este domingo 5 de julio a las 5:30 horas, en la Etapa 2 que será transmitida por ESPN y Disney+.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 2

Fecha: Domingo 5 de julio

Horario: 5:30 horas

Sede: Tarragona a Barcelona

Transmisión: ESPN y Disney+

Isaac Del Toro es sexto en la clasificación general del Tour de Francia 2026 (Stefano Sirotti / Stefano Sirotti)

Isaac del Toro: hora para ver la Etapa 2 del Tour de Francia 2026

Isaac del Toro correrá a partir de las 5:30 horas la Etapa 2 del Tour de Francia 2026, el domingo 5 de julio.

Isaac del Toro: canal para ver la Etapa 2 del Tour de Francia 2026

ESPN y Disney+ transmitirán el Tour de Francia 2026, en el que Isaac del Toro participa por primera vez.

Evento: Tour de Francia 2026

Fase: Etapa 2

Fecha: Domingo 5 de julio

Horario: 5:30 horas

Sede: Tarragona a Barcelona

Transmisión: ESPN y Disney+

Perfil y recorrido Etapa 2 del Tour de Francia 2026 (@@LeTour)

Perfil y recorrido de la Etapa 2 del Tour de Francia 2026

El Tour de Francia 2026 continúa con la Etapa 2 este domingo 5 de julio, en la que Isaac del Toro volverá a la bicicleta.

La Etapa 2 del Tour de Francia 2026 une Tarragona y Barcelona con un recorrido de 168.5 kilómetros.

Se trata de una jornada de media montaña con el circuito final de Montjuïc, donde el pelotón se enfrenta a un circuito rompe piernas de unos 30 kilómetros al que darán tres vueltas.