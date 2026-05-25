Luego de que Pumas perdiera de último minuto contra Cruz Azul, Uriel Antuna rompió el silencio y envió un mensaje a la afición universitaria.

Atuna fue uno de los villanos del partido Pumas vs Cruz Azul debido a que el futbolista mexicano fue expulsado en el tiempo agregado tras una dura entrada sobre Jeremy Márquez, jugador de La Máquina.

Antuna agradeció a la afición de Pumas en redes sociales

Pese a que Antuna recibió varios señalamientos por ser expulsado del partido Pumas vs Cruz Azul, el exfutbolista de Tigres compartió un mensaje en sus redes sociales y agradeció a la afición auriazul.

Antuna indicó que desde que llegó a Pumas la afición le ha mostrado su apoyo y le despertó la ilusión de hacer las cosas de forma distinta.

“Primero que nada, mil gracias por volverme a hacer sentir parte del futbol, de lo que es Pumas, de lo que representa esta familia, esta institución y este equipo. Gracias por recibirme, pero sobre todo por abrirle las puertas a mi familia. Desde el día 1 que pisé Cantera se sintió el amor y lo acogedor que este club, y siempre estaré eternamente agradecido con mis compañeros, cuerpo técnico, cuerpo médico, utileros, masajistas, nutriólogos, todo el staff y directivos por abrirnos las puertas y hacernos sentir en casa.” Uriel Antuna, jugador de Pumas.

Asimismo, el jugador mexicano se disculpó por lo ocurrido en la final contra Cruz Azul, ya que tenía el deseo de ganar el título con los universitarios y no se logró.

Antuna rompe el silencio tras la derrota de Pumas ante Cruz Azul. (especial)

¿Atuna seguirá en Pumas pese a perder la final?

Antuna aseguró que no piensa rendirse y mucho menos irse de Pumas, por lo que el mexicano seguirá con el club de la Liga MX.

Antuna confirmó que seguirá con Pumas hasta salir campeón con el equipo felino.