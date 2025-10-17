Los Dodgers están con todo en esta postemporada de las Grandes Ligas y los fanáticos conectados con su equipo los han apoyado en la búsqueda por el bicampeonato de la MLB, pero como es costumbre ya hubo un incidente en las gradas.

Dodgers y Brewers se están viendo las caras en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2025 y el equipo angelino está a un juego de barrer a los Cerveceros y meterse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial.

Por esa razón los fans de los Brewers no están nada contentos y en el Juego 2 ocurrió un incidente en las tribunas del estadio, en un acto racista una fanática que amenazó a un seguidor angelino de llamar a los agentes de ICE.

¡Indignante! Evidencian a fanática amenazando a fan latino de Dodgers con llamar a agentes de ICE; así fue su reacción

La Serie de Campeonato entre Dodgers y Brewers arrancó en el estadio American Family Field, los Cerveceros contaron con el apoyo de su gente para los dos primeros juegos pero no la aprovecharon y se terminaron llevando el 2-0 en la Serie.

Y fue en el Juego 2 de la Serie donde Ricardo Fosado, fanático de los Dodgers y de ascendencia mexicana, comenzó a grabar a los fans de los Brewers y en un tono de burla les decía: "¿por qué están todos tan callados?“.

La situación no fue bien tomada por una fanática de los Brewers quien tuvo un acto racista con el fan latino de los Dodgers por lo que le dio un codazo a la persona que tenía delante y le dijo "Llamemos a ICE“.

A lo que Fosado le respondió: “Soy ciudadano americano, veterano de guerra, nena. Dos guerras, ICE no puede hacerme nada ¡Buena suerte!” mientras se reía a carcajadas y todo quedó grabado en un video que ya se hizo viral en redes sociales.

Video que evidenció la conducta de la fanática que amenazó al fan latino de Dodgers le trajo severas consecuencias

Luego de que se hiciera viral el vídeo de una fanática de Brewers amenazando a un fan latino de los Dodgers, la mujer de nombre Shannon Kobylarczyk fue despedida de sus dos empleos además de que fue vetada del estadio American Family Field.

“Tan pronto como nos dimos cuenta de este video, la persona fue puesta bajo licencia inmediata y comenzamos una investigación. Como resultado de este proceso, la empleada deja de trabajar en la organización. Mantenemos nuestro compromiso de mantener una cultura basada en el respeto, la integridad y la responsabilidad" reveló la compañía donde trabajaba.

Pero no solo ella recibió un castigo sino también Ricardo Fosado fue expulsado del estadio de los Brewers por “conducta desordenada e intoxicación pública” y fue prohibida su entrada a futuros eventos.