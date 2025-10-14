¿Agentes de ICE corren riesgo en Chicago? Estados Unidos advierte que cárteles del narcotráfico ofrecen miles de dólares por asesinarlos.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, las organizaciones criminales en México han ofrecido fuertes sumas de dinero para disparar a oficiales de ICE y CBP en Chicago.

Estados Unidos da a conocer que cárteles del narcotráfico ofrecen miles de dólares por asesinatos de agentes de ICE en Chicago

Cárteles del narcotráfico habrían comenzado a ofrecer miles de dólares por el asesinado de oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en Chicago.

ICE en Chicago. (Erin Hooley / AP)

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) habría obtenido información fidedigna que cárteles mexicanos han empezado a ofrecer una recompensa por disparar a agentes del orden federal.

De acuerdo con la información obtenida, los criminales han dado instrucciones explicitas a simpatizantes de grupos extremistas radicados en EU para que vigilen, acosen y asesinen a agentes federales.

Miembros de pandillas habrían desplegado a “observadores” en azoteas para rastrear los movimientos en tiempo real de los oficiales de ICE y CBP en Chicago.

Además de transmitir las coordenadas a través de comunicaciones por radio, los hombres se encontrarían armados.

Esta vigilancia ha permitido emboscadas e interrupciones durante las acciones rutinarias de seguridad, incluyendo redadas recientes en el marco de la Operación Midway Blitz.

Estas serían las sumas de dinero que ofrecerían los cárteles del narcotráfico por asesinatos de agentes de ICE en Chicago

Además se dio a conocer que los cárteles del narcotráfico han difundido un programa de recompensas para incentivar los ataque a los oficiales de ICE y CBP en Chicago.

Este sistema de recompensas va aumentando los pagos, según el rango y la acción tomada:

2,000 dólares (37 mil pesos mexicanos) por recopilar inteligencia o revelar información personal de agentes (incluyendo fotos y datos familiares).

5,000–10,000 dólares (92 530 a 185 064 pesos mexicanos) por secuestro o agresiones no letales contra oficiales de ICE/CBP.

Hasta 50,000 dólares (925 321 pesos mexicanos) por el asesinato de funcionarios de alto rango.

Pese a estas amenazas, el DHS compartió que no se dejará disuadir y realizaron un llamado a los líderes estatales y locales para cesar las políticas que envalentonan a los delincuentes.

También se pide al público reportar actividades sospechosas como la vigilancia desde la azotea.