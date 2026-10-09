Hugo Sánchez será homenajeado por los Pumas de la UNAM, equipo con el que debutó como profesional y que planea reconocerlo el 24 de octubre en el Estadio Olímpico Universitario.

Aunque no es una información confirmada por el club, diversos reportes de prensa señalan que Pumas ha invitado a Hugo Sánchez al partido ante Tigres el 24 de octubre para hacerle un homenaje por el aniversario 50 de su debut como futbolista.

Hugo Sánchez fue campeón de goleo y de liga con Pumas (ARCHIVO HISTORICO / MexSport / ARCHIVO HISTORICO / MexSport)

¿Cuándo sería el homenaje de Pumas a Hugo Sánchez?

Pumas recibirá a Tigres el sábado 24 de octubre en la Jornada 14 del Apertura 2026, un día después del aniversario 50 del debut de Hugo Sánchez con la playera auriazul, ocurrido el 23 de octubre de 1976.

La versión que señala que Hugo Sánchez será homenajeado por Pumas se reforzó luego de que Hugo Sánchez visitara las instalaciones de entrenamiento del equipo en la Cantera.

Hugo Sánchez habría dejado un mensaje motivacional en la pizarra del vestidor que decía: “Pumas, el equipo más grande de México. ¡Que te lo digo yo!”.

El legado de Hugo Sánchez con los Pumas

Hugo Sánchez ha sido campeón con Pumas como jugador y como entrenador, convirtiéndose en la máxima leyenda en la historia del club Universidad Nacional.

Primero como un delantero histórico surgido de sus fuerzas básicas, Hugo ganó dos títulos de Liga (1976-77 y 1980-81).

Años más tarde, tras triunfar en España con el Real Madrid, brilló en Pumas como director técnico, ganando el bicampeonato de torneos cortos en el año 2004.