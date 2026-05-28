El legendario Hugo Sánchez explotó contra la película México 86 de Netflix.

Previo a su estreno en streaming, México 86 ha generado descontento en “Hugol” por la representación que se hace de él y los acontecimientos que narra la cinta.

Hugo Sánchez arremete contra México 86 de Netflix

Durante una entrevista, Hugo Sánchez arremetió contra México 86 de Netflix, asegurando que la película está llena “muchas mentiras”.

“El Pentapichichi” expresó que no fue consultado para el personaje que sale en la producción de Netflix, y destacó que en la película se cuentan cosas que no sucedieron.

“Ya vi algunos cortos y realmente ni soy yo, ni he dicho, ni he hecho todo lo que va a hacer. Son suposiciones e imaginaciones y muchas mentiras, por cierto. La estoy promocionando, la película en la que va a haber muchas mentiras y muchas cosas raras que no existieron y que no pasaron.” Hugo Sánchez

México 86 de Netflix es una sátira que dirige Gabriel Ripstein y protagoniza el actor Diego Luna.

La cinta cuenta la historia de Martín de la Torre, un sujeto que con ingenio y cero escrúpulos consigue el Mundial por segunda ocasión para nuestro país.

Los avances de México 86 han generado las críticas de Hugo Sánchez por la forma en que se le personifica en pantalla.

México 86 en Netflix (Netflix)

Hugol es interpretado por Memo Villegas, lo que ha generado cometarios negativos, ya que el actor no se parece al icónico futbolista.

En una escena de México 86, se muestra como el ex delantero de la Selección Mexicana se niega a patear un penal contra Alemania, argumentando que tiene calambres.

Ese tema ha generado controversias y los señalamientos de Hugo Sánchez quien considera que lo que cuenta la cinta no es verdad.

La película México 86 llega a la plataforma de streaming Netflix el 5 de junio.