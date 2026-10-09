En pleno inicio del mes de octubre 2026, se ha dado a conocer que Starbucks ha cerrado su sucursal en la zona hotelera de Tulum, Quintana Roo, sorprendiendo a todos, pues no hubo aviso previo.

Dicho Starbucks, se trataba de una de las dos sucursales en Tulum de la famosa cadena, misma que se ubicaba en el kilómetro 7.5 de la carretera Tulum-Boca Paila, a un costado del hotel Ahau Tulum.

El cierre de Starbucks en la zona hotelera de Tulum se debería a la caída del turismo y la baja ocupación hotelera, que ha obligado a varios comercios a cerrar.

Crisis en Tulum ahora Starbucks cierra su sucursal en la zona hotelera

Al parecer la crisis en Tulum ha aumentado drásticamente, pues en los cierres comerciales ahora Starbucks ha bajado la cortina en su sucursal en la zona hotelera.

Ante un panorama que no pinta para bien, tras los recientes anuncios de Aeroméxico al suspender temporalmente sus operaciones en el Aeropuerto Internacional de Tulum, mientras Volaris dejará de operar vuelos a partir del 7 de enero de 2027.

Asimismo, en julio pasado, en el sector gastronómico se reportó una caída en ventas de hasta 60%, mientras que datos del Sistema de Información Turística de Quintana Roo (Siturq), la ocupación hotelera promedio de Tulum fue de 63.69% entre enero y julio de 2026, frente al 72.67% de 2025.

Lo que marca una baja bastante puntual, asimismo, las quejas de los turistas fueron en aumento, por los precios y abusos excesivos del comercio y turismo en Tulum.