El Gobierno de Atizapán de Zaragoza, en Estado de México, desplegó un operativo en la colonia Lomas Lindas para localizar una serpiente identificada preliminarmente como una boa de aproximadamente siete metros.

Personal de Protección Civil, Bomberos y Medio Ambiente municipal participa en la búsqueda del reptil, mientras se mantiene un perímetro preventivo en la zona señalada.

Como medida de precaución, familias de cinco viviendas fueron desalojadas, mientras especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México apoyarán en la atención del reporte.

Buscan boa en Atizapán (Gobierno de Atizapán)

¿Dónde buscan a la serpiente en Atizapán?

Las labores se concentran en la colonia Lomas Lindas, donde habitantes reportaron haber visto al ejemplar y posteriormente se estableció un operativo para localizarlo.

El personal municipal mantiene vigilancia en el área donde ocurrió el último avistamiento, con el objetivo de ubicar al animal sin poner en riesgo a vecinos.

El Gobierno municipal informó que estableció contacto con especialistas de la UNAM para recibir apoyo en la localización y manejo seguro del ejemplar reportado.

Boa en Atizapán (Redes sociales)

Protección Civil pidió a los habitantes mantener la calma, evitar acercarse a la serpiente y no intentar capturarla por cuenta propia durante la búsqueda.

Las autoridades también solicitaron reportar inmediatamente cualquier nuevo avistamiento, pues esta información puede facilitar la ubicación del reptil y permitir una intervención segura.

Como medida preventiva, familias de cinco viviendas fueron desalojadas temporalmente, mientras continúan las labores para determinar dónde se encuentra el animal.

El ayuntamiento habilitó los números 55 3622 1004 y 55 3622 1005 para recibir reportes relacionados con nuevos avistamientos en Lomas Lindas.

Las autoridades municipales reiteraron el llamado a seguir las recomendaciones preventivas y colaborar con el operativo para proteger a la población y atender la situación.