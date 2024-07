Hugo Sánchez, uno de los jugadores más importantes en la historia del futbol mexicano, contó que durante su estancia en Europa tuvo que renunciar a la mitad de su sueldo para permanecer en el equipo, cosa que muy pocos futbolistas harían en la actualidad.

Antes de su exitoso paso por el Real Madrid, Hugo Sánchez tuvo que ceder en ciertos aspectos, entre ellos el económico, para continuar jugando en Europa y no regresar de manera prematura a la Liga MX, como lo hemos visto en los últimos años con otros jugadores mexicanos.

De acuerdo con sus declaraciones, Hugo Sánchez tuvo que “sufrir” en su llegada al futbol europeo, sin embargo su deseo por triunfar fue mayor y por eso no regresó de manera inmediata al futbol mexicano.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre su sueldo en Europa?

En la más reciente emisión del programa de Ricardo Peláez, llamado Futbol de Cabeza, estuvo como invitado Hugo Sánchez, quien durante su etapa como futbolistas tuvo un destacado desempeño en el futbol de Europa, convirtiéndose en un referente.

Durante la charla, Hugo Sánchez habló sobre su etapa en el Atlético de Madrid: “Me dice (Alfonso Cabeza), Hugo Pues hay un problema contigo. Costaste muy caro... querían deshacer mi contrato, me querían regresar. Yo le dije al ingeniero, no me regreso hasta que triunfe. Entonces me dice el presidente, si te quitas el 50% de ficha y de sueldo te aceptamos”.

Ante este panorama, Hugo Sánchez aceptó el acuerdo con tal de mantenerse en el futbol europeo: “Pedí la pluma para firmar y firmé la renuncia del 50% porque yo no me quería regresar a México sino triunfando” explicó el ex delantero.

A partir de ello, Hugo Sánchez fue campeón de la Copa del Rey con el Atlético de Madrid y posteriormente llegaría al Real Madrid, a pesar de que el FC Barcelona lo había contactado meses atrás.

¿Qué jugador mexicano podría regresar del futbol de Europa?

Uno de los jugadores mexicanos que probablemente regresaría de Europa en este mercado de fichajes es Orbelín Pineda, futbolista que actualmente milita en el AEK de Atenas y que está siendo tentado por Rayados de Monterrey. De concretarse su llegada, esta acción sería todo lo contrario a lo hecho por Hugo Sánchez en su momento.

Orbelín Pineda ha sido uno de los nombres que ha sonado más en este periodo de transferencias de la Liga MX, lo que significaría un jugador mexicano menos en el futbol de Europa.

Pineda se uniría a Diego Lainez, Tecatito Corona, Marcelo Flores, Eugenio Pizzuto, entre otros que han decidido dejar su sueño en Europa para regresar a la Liga MX.