El nombre de Susan Dell, esposa del multimillonario y CEO de Dell, Michael Dell, se volvió viral en redes sociales por su “extraño comportamiento” durante su encuentro con el presidente Donald Trump.

Fue el 2 de diciembre de 2025 cuando el matrimonio Dell acudió a la Casa Blanca para anunciar la donación de 6 mil 250 millones de dólares a cuentas de inversión para niños en Estados Unidos, a fin de incentivar las “Trump Accounts”.

Sin embargo, la millonaria donación pasó a segundo plano cuando en redes se difundieron los gestos que hacía Susan Dell cerca de Donald Trump, tales como su mirada pérdida y ligeros movimientos a los lados.

¿Quién es Susan Dell?

Susan Dell, cuyo nombre de nacimiento es Susan Lynn Lieberman, nacida en Dallas, Texas, es cofundadora y presidenta del directorio de la Michael and Susan Dell Foundation, creada en 1999.

Su paso por la empresa la ha convertido en una de las filántropas más importantes del mundo, pues la fundación ha brindado miles de millones de dólares para apoyar programas de educación, salud, economía y bienestar social.

La mayoría de esas aportaciones se han destinado a:

Estados Unidos

India

África

Israel

Además de su labor altruista, Susan Dell emprendió en el mundo de la moda: fundó varias marcas de ropa, incluyendo la firma de lujo Phi.

¿Cuántos años tiene Susan Dell?

Susan Dell tiene 60 años cumplidos en 2025, pues nació el 28 de octubre de 1965.

Susan Dell (Especial)

¿Cuál es el signo zodiacal de Susan Dell?

Debido a que Susan Dell nació el 28 de octubre, el signo zodiacal que le corresponde es el de Scorpio.

¿Cuántos años de matrimonio tiene Susan Dell con Michael Dell?

Susan Dell está casada con Michael Dell, fundador de la empresa de tecnología Dell Technologies desde el 28 de octubre de 1989, lo que significa que llevan 36 años de casados.

Su relación comenzó cuando Michael Dell aún estaba construyendo su empresa, a la cual Susan aportó su propia formación, valores y visión para formar Dell Technologies.

Susan Dell (Especial)

¿Quiénes son los hijos de Susan Dell?

Susan Dell, junto a su esposo Michael Dell, es madre de tres hijas y un hijo:

Zachary Dell

Alexa Dell

Juliette Dell

Kira Dell

Todos se dedican a diferentes profesiones, desde trabajar para el sector empresarial hasta ser activistas sociales.

¿Cuál es el último grado de estudios de Susan Dell?

Susan Dell estudió en la Arizona State University (ASU), donde obtuvo una licenciatura en Fashion Merchandising and Design (Comercio y Diseño de Moda).

Esa formación en moda y diseño fue la base para iniciar más tarde su propia línea de moda.

Susan Dell (Especial)

¿En qué ha trabajado Susan Dell?

Algunos de los puestos en los que se ha desempeñado Susan Dell, son los siguientes:

Cofundadora y presidenta del directorio Michael & Susan Dell Foundation (1999 )

Directora creativa de la marca de lujo PHI

Miembro del President’s Council on Physical Fitness and Sports

Competidora en triatlones, maratones e incluso en el Ironman World Championship

Representante en iniciativas de salud y bienestar

Participación en campañas públicas de nutrición, ejercicio y vida saludable

Critican en redes sociales el comportamiento y apariencia de Susan Dell

Michael y Susan Dell dieron de qué hablar con su donación de 6 mil 250 millones de dólares para depositar 250 dólares en cuentas de inversión a nombre de 25 millones niños en Estados Unidos.

La iniciativa busca ampliar el alcance de las llamadas “Trump accounts”, un esquema de ahorro e inversión infantil que arrancó en el gobierno de Donald Trump.

Sin embargo, la donación se volvió motivo de burlas contra Susan Dell por su apariencia, maquillaje y hasta forma de comportars e por los movimientos que hacía durante el anuncio.

Algunos usuarios cuestionaron si Susan Dell había ingerido sustancias o era secuela de una intervención, sugiriendo posibles cirugías estéticas, exceso de maquillaje u otros procedimientos.