Tuca Ferretti vuelve a encender las redes sociales por un comentario sobre un partido “arreglado”, que tuvo lugar hace muchos años en el futbol mexicano.

El futbol mexicano tiene muchos secretos que seguramente no se sabrán nunca. Tuca Ferretti sabrá muchos de estos, y esta vez decidió soltar uno, pero no lo dejó del todo claro. Aunque aquí lo averiguaremos.

El exentrenador es una las personas que más conocimiento tiene sobre esta liga. Llegó a México en el año 77, y se retiró aquí mismo en el año 91. A partir de ahí se dedicó a ser DT hasta el 2023.

“Hubo partidos arregladitos”: Tuca Ferretti hace brutal revelación que podría cimbrar el futbol mexicano

Después de ser entrenador de Cruz Azul, Tuca Ferretti aceptó trabajar en los medio de comunicación. Lleva un tiempo en ESPN en donde hace mancuerna con Álvaro Morales.

Tuca Ferretti y Álvaro Morales tienen un podcast llamado “Entre Barbas y Bigotes”. Ahí, el exDT habló sobre su paso el Atlas, que descendió en ese año: "El Atlas en 16 juegos tenía seis puntos. En la segunda vuelta nosotros hicimos 21 puntos. Te puedo decir una cosa, hubo partidos también medio arregladitos para que el Atlas entrara a disputar con el Curtidores".

Aunque Morales intentó que dijera el nombre del equipo al que se refería, el Tuca no dijo nada más. Eso sí, comentó que Atlas es uno de los equipos que más cariño le tiene pues fue el que lo trajo a esta liga. Tigres ya no por la forma en la que se fue.

¿A qué partido se refiere Tuca Ferretti sobre el futbol mexicano?

En la temporada 77-78, Atlas se encontraba en la zona de descenso. Pese a que hicieron una buena segunda vuelta en el torneo tuvieron que jugar la ‘promoción’ ante Curtidores.

Sin embargo, al equipo grande que se refiere el Tuca Ferretti es Chivas, pues empató contra Puebla de visita y de local, lo que causó que Altas disputara su partido para la salvación.

Al final, los Rojinegros descendieron luego de quedar 4 a 2 en el global. Se debe decir que al Tuca Ferretti lo expulsaron en la vuelta, lo que también afectó a su equipo.