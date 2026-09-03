Armando “Hormiga” González dio un paso importante en su carrera europea tras ser incluido por el Olympiacos en la lista oficial de jugadores que disputarán la UEFA Europa League.

El delantero mexicano, que recientemente dejó el futbol mexicano para incorporarse al Olympiacos, tendrá la oportunidad de mostrarse en uno de los torneos continentales más prestigiosos del mundo.

La decisión del técnico José Luis Mendilibar refuerza la confianza depositada en el atacante, quien podría medirse ante equipos históricos de distintas ligas europeas.

Hormiga González disputará uno de los torneos más importantes de Europa

El técnico español José Luis Mendilibar ya definió a los futbolistas que estarán disponibles para esta competencia y decidió incluir a la Hormiga González entre sus opciones ofensivas.

Hormiga González aparece junto a Ayoub El Kaabi y Jota, quienes también forman parte de las alternativas que tendrá el entrenador para los ocho encuentros de la primera fase.

La inclusión de la Hormiga González adquiere mayor relevancia debido a que Mendilibar dejó fuera de la convocatoria europea a seis elementos del plantel: Balša Popović, Dani García, Lorenzo Scipioni, Joel Roca, Roman Yaremchuk y Clayton.

Hormiga González (YORGOS MATHHAIOS)

En contraste, el estratega sí decidió registrar a dos de las incorporaciones recientes del Olympiacos: Puerta y Leon Bailey, este último recién llegado procedente del Aston Villa de la Premier League y quien también será compañero del mexicano durante la temporada.

¿Quiénes serán los rivales del Olympiacos y la Hormiga González?

El Olympiacos comenzará su participación en la Europa League el 16 de septiembre, cuando reciba al Jagiellonia. Posteriormente, el conjunto griego enfrentará a Marseille, Sparta Praga, Rennes, Milan, Celje, Hoffenheim y Twente.

Para la Hormiga González, se presenta una oportunidad especial de medirse ante clubes de distintos países y escenarios europeos.