Real Betis vs Real Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: viernes 4 de septiembre, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Real Betis vs Real Madrid es el único programado el viernes 4 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga, torneo que continuará el sábado 5 con tres duelos.

Partido: Real Betis vs Real Madrid

Fase: Jornada 4

Torneo: LaLiga

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Benito Villamarín

Transmisión: SKY Sports

Real Betis vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El viernes 4 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 4 de LaLiga con el partido Real Betis vs Real Madrid.

Real Betis vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Betis vs Real Madrid.

Real Betis vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Betis vs Real Madrid en la Jornada 4 de LaLiga.

Partido: Real Betis vs Real Madrid

Fase: Jornada 4

Torneo: LaLiga

Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Benito Villamarín

Transmisión: SKY Sports