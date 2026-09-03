Real Betis vs Real Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: viernes 4 de septiembre, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.

El partido Real Betis vs Real Madrid es el único programado el viernes 4 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga, torneo que continuará el sábado 5 con tres duelos.

  • Partido: Real Betis vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Benito Villamarín
  • Transmisión: SKY Sports

Real Betis vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga

El viernes 4 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 4 de LaLiga con el partido Real Betis vs Real Madrid.

Real Betis vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga

A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Betis vs Real Madrid.

Real Betis vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Betis vs Real Madrid en la Jornada 4 de LaLiga.

  • Partido: Real Betis vs Real Madrid
  • Fase: Jornada 4
  • Torneo: LaLiga
  • Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
  • Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Benito Villamarín
  • Transmisión: SKY Sports
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