Real Betis vs Real Madrid juegan en la Jornada 4 de LaLiga: viernes 4 de septiembre, 13:30 horas, transmisión por SKY Sports.
El partido Real Betis vs Real Madrid es el único programado el viernes 4 de septiembre como parte de la Jornada 4 de LaLiga, torneo que continuará el sábado 5 con tres duelos.
- Partido: Real Betis vs Real Madrid
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Benito Villamarín
- Transmisión: SKY Sports
Real Betis vs Real Madrid: Día para ver el partido de LaLiga
El viernes 4 de septiembre de 2026 inicia la Jornada 4 de LaLiga con el partido Real Betis vs Real Madrid.
Real Betis vs Real Madrid: Hora para ver el partido de LaLiga
A las 13:00 horas, tiempo del centro de México, se enfrentan Real Betis vs Real Madrid.
Real Betis vs Real Madrid: Canal para ver el partido de LaLiga
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Real Betis vs Real Madrid en la Jornada 4 de LaLiga.
- Partido: Real Betis vs Real Madrid
- Fase: Jornada 4
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Viernes 4 de septiembre de 2026
- Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Benito Villamarín
- Transmisión: SKY Sports