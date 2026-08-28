Armando “La Hormiga” González ya comienza a dejar su sello en el Olympiacos, pues a pocos días de hacerse oficial su llegada al futbol griego, el delantero mexicano ya tiene su propia camiseta disponible en la tienda oficial del club.

El jersey del atacante ya puede adquirirse con el número 34 y el nombre “HORMIGA” en la espalda, respetando el apodo con el que Armando González se ha dado a conocer desde su llegada a Grecia.

¿Cuánto cuesta la camiseta de la Hormiga González?

La camiseta de la Hormiga González tiene un precio de 99 euros, cantidad que equivale aproximadamente a mil 990 pesos mexicanos, por lo que los aficionados del Olympiacos y seguidores mexicanos ya pueden conseguir el uniforme personalizado del nuevo delantero.

La incorporación de la Hormiga González representa una apuesta importante para el conjunto helénico, que decidió confiar en el atacante después de sus actuaciones en el futbol mexicano.

Jersey de la Hormiga González. (captura)

Ahora, La Hormiga González tendrá el reto de demostrar sus condiciones goleadoras en una nueva liga y adaptarse rápidamente a las exigencias del futbol europeo.

Hormiga González buscará triunfar en Europa

Por ahora, el nombre de Armando González ya aparece junto al escudo del Olympiacos en la tienda oficial.

El siguiente paso será hacerlo también dentro de la cancha, donde “La Hormiga” buscará demostrar que está listo para triunfar en Europa.