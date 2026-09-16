Hormiga González sigue en plan grande con el Olympiacos, equipo con el que anotó su primer gol en la Europa League este miércoles 16 de septiembre.

Con el marcador en contra para el Olympiacos, apareció Hormiga González para empatar las acciones al minuto 43 del primer tiempo ante el Jagiellonia Białystok.

Hormiga González empató el partido para Olympiacos (@olympiacosfc)

El debut soñado de Hormiga González en la Europa League

Hormiga González tuvo su primera titularidad en la Europa League, y anotó cuando más lo necesitaba su equipo, Olympiacos, que perdía el partido desde el minuto 20.

El delantero mexicano había tenido el 1-1 en sus pies minutos antes de anotar su primer gol en la Europa League, pero el arquero Sławomir Abramowicz le negó el tanto.

Sin embargo, al minuto 43, el canterano de Chivas no perdonó a su rival.

Tras un tiro de esquina, un recentro y un remate de cabeza de Panagiotis Retsos, el rebote quedó dentro del área para Hormiga, quien sacó el disparo y mandó el balón al fondo de las redes.

¿Cuándo vuelve a jugar Hormiga González con Olympiacos?

Tras debutar en la Europa League, Olympiacos de Hormiga González volver a jugar el domingo 20 de septiembre de 2026.

Olympiacos visitará a Levadiakos en la Jornada 5 de la Superliga de Grecia, torneo en el que marcha en sexto lugar.