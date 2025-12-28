Malas noticias llegan de Inglaterra, el máximo goleador del Liverpool, Ian Rush, tuvo que ir de emergencia al hospital por una influenza, y estuvo al borde de la muerte. Por suerte salió.

Ian Rush contó que fue el mismo club, Liverpool, que lo ayudó a salir de esta terrible enfermedad. Sí, muchos años después de su retiro el mismo equipo puso a disposición a los doctores.

Aunque antes, tenemos que ver lo que está sucediendo en el Reino Unido, pues salió una cepa nueva. Después del Covid-19, ya todo nos da miedo, pero no parece ser como ese caso.

Resulta que esa parte del mundo se ha expandido un tipo de influenza a la que le llamaron Supergripe H3N2. Los síntomas son muy parecidas a la enfermedad que conocemos, pero la tos es más fuerte y claro, dependiendo de la persona, puede llevar a la muerte.

Histórico goleador del Liverpool es hospitalizado de emergencia por influenza

Ian Rush, máximo goleador del Liverpool, se encontraba en su casa, después de varios días con una gripe. Esta se empezó a agravar hasta que una noche despertó y no podía respirar.

La esposa de Ian Rush llamó a emergencias y estuvo a punto de perder la vida: “Carol me ayudó a mantener la calma, me decía cómo respirar y no perder el control. Fue increíble. Cuando llegaron los paramédicos yo estaba completamente pálido, sin fuerzas, parecía que necesitaba reanimación", comentó el exfutbolista del Liverpool

Resulta que tenía la llamada Supergripa H3N2, pero los doctores lo ayudaron y logró salir de esa enfermedad: “Liverpool estuvo ahí desde el primer momento. Es un club que funciona como una familia y en situaciones así eso se nota. Estoy profundamente agradecido”.

¿Quién es Ian Rush? El máximo goleador del Liverpool

Ian Rush es una leyenda del Liverpool. Tiene 346 goles y es el máximo goleador del club. Pero no solo se le debe conocer nada más por eso.

Nació en Gales el 20 de octubre de 1961, debutó profesionalmente en 1978 y tuvo una carrera larga y exitosa. Además del Liverpool, estuvo en Juventus, Chester City, Sheffield United, Newcastle.

Se retiró en el año 2000 y probó suerte como entrenador en el Chester City, pero fue muy corta esa aventura.