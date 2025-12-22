Liverpool visitó al Tottenham como parte de la actividad de la Jornada 17 de la Premier League y aunque los Reds sacaron la victoria de 2-1 no todo fueron buenas noticias ya que también sufrirán la baja de Alexander Isak.

El delantero sueco encendió las alarmas en el Liverpool desde el sábado 20 de diciembre luego de que tuviera que salir de cambio en el partido ante los Tottenham, tan solo minutos después de haber anotado el primer tanto del partido.

El ex jugador de Newcastle no tuvo ni siquiera la oportunidad de festejar ese tanto con sus compañeros, ya que quedó adolorido dentro del área encendiendo la preocupación de todos quienes vieron que no se levantaba.

Liverpool sufre la terrible baja de Alexander Isak; metió gol y se fracturó

El regreso a la senda del triunfo por parte del Liverpool se vio apagado por la preocupación de una posible lesión de gravedad de Alexander Isak, quien marcó el primer gol del partido y después salió de cambio.

Isak marcó el primer gol en la victoria del Liverpool de 2-1 ante el Tottenham, pero tuvo que abandonar el campo inmediatamente ya que en la jugada de la anotación recibió una fuerte entrada por parte de Micky van de Ven.

Los Reds someterán a su jugador a más estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión del futbolista más caro en la historia de la Premier League, por lo pronto el equipo se mantiene en la incertidumbre sobre si lo perderán por mucho tiempo.

"Alexander Isak":

Porque salió lesionado tras anotar este gol para Liverpool

Alexander Isak llegó como uno de los fichajes más caros al Liverpool y podría causar baja por varios meses

Hasta el momento no hay un comunicado médico por parte del Liverpool que revele los detalles sobre la gravedad de la lesión pero de acuerdo con ESPN, Alexander Isak se lesionó la parte inferior de la pierna.

Por lo que sería sometido a una resonancia magnética que revele el tiempo que estará fuera, situación que ya alertó al club que pagó 125 millones de libras (166,18 millones de dólares) al Newcastle por el delantero sueco.

De confirmarse que Alexander estará fuera por varios meses sería una dura noticia para el cuadro de los Reds ya que el futbolista no estaba mostrando su mejor nivel ya que ese tanto ante el Tottenham era apenas su segundo gol de la temporada.