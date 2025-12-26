Aunque la mayoría de las ligas del futbol a nivel mundial coronarán a su monarca en el 2026, es momento de analizar cuáles han sido los peores fichajes que demuestran que el mercado se equivocó en el 2025.

Los fichajes millonarios son cada vez más constantes en el futbol mundial, pero no siempre el resultado es el que buscan los equipos al hacerlos.

Los fichajes de Liverpool que han resultado un fracaso en 2025

Florian Wirtz y Alexander Isak, quienes fueron fichajes de alto perfil para el Liverpool en 2025, no han respondido al nivel que se esperaba.

Hasta el momento, ambos jugadores no han destacado en la Premier League y Champions League, los principales objetivos de Liverpool.

En el caso de Isak la situación empeoró pues sufrió una fractura de peroné y una lesión en el tobillo, lo que le mantendrá fuera varios meses.

Florian Wirtz | 6 asistencias en 22 partidos

Alexander Isak | 3 goles en 16 partidos

Franco Mastantuono, el fichaje que no respondió en el Real Madrid

El argentino Franco Mastantuono llegó como el gran fichaje del Real Madrid en el 2025, pero fue más ruido que efectividad lo que ha dado en la cancha con los merengues.

Tras un inicio prometedor, Mastantuono suma un minuto jugado en los siete partidos más recientes del Real Madrid en LaLiga.

Franco Mastantuono | 1 gol y 1 asistencia en 22 partidos

Los fichajes que decepcionaron en el Manchester United

De vuelta en la Premer League, el Manchester United aporta dos ejemplos de lo peor en fichajes en el 2025.

Se trata de Benjamin Sesko y Matheus Cunha, futbolistas que no han rendido al nivel que su fichaje prometía.

Benjamin Sesko | 2 goles y 1 asistencia en 14 partidos

Matheus Cunha | 3 goles y 1 asitencia en 15 partidos

Otros de los peores fichajes del futbol mundial en 2025

El colombiano Jhon Durán dejó la Premier League para fichar con el equipo de Cristiano Ronaldo, y aunque anotó 12 goles, su rendimiento no convenció y terminó prestado en el futbol turco.

Xavi Simons aterrizó como un gran fichaje del Tottenham procedente del futbol alemán, pero se ganó su lugar como una de las peores contratacines del 2025.

Dos goles y tres asistencias en la Premier League no reflejan el rendimiento por el que llegó a la competencia.

Viktor Gyokeres costó una millonada al Arsenal, pero el sueco ha sido uno de los peores fichajes, con 7 goles en 20 partidos en las tres competencias que tienen los Gunners.

Finalmente, el portero Lucas Chevalier terminó como suplente en el PSG, al que llegó como el fichaje para suplir a Gianluigi Donnarumma.