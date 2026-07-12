Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora, pidió dejar crecer al joven de 17 años tras brillar en el Mundial 2026, para que en unos años pueda convertirse en la cara de México.

“Queremos que Gilberto Mora sea la cara de México y que haga mucho por su país. Para que eso ocurra, lo más importante es dejarlo tranquilo” Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora,

La agente comentó que Gilberto Mora tiene que descansar, lo cual no es fácil luego de la presión por su participación en el Mundial 2026 y la eliminación de México ante Inglaterra.

Frente a ello, pidió no exagerar las expectativas a Gilberto Mora y respetar su crecimiento: “Si nosotros ponemos mucha presión y vamos a exagerar, no vamos a dejar espacio a Gil para seguir su camino”, dijo.

La inesperada forma en que Gilberto Mora llegó a su graduación tras jugar su primer Mundial (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

Agente pide no dejar el peso de la Selección Mexicana en Gilberto Mora: “Despegará cuando esté listo”

En entrevista con Fox News, la agente Rafaela Pimenta señaló que, si bien es innegable el talento de Gilberto Mora, es importante recordar que es menor de edad y aún le falta tiempo para llegar a la madurez.

Dejó entrever que parte del público ha dejado de ver a Gilberto Mora como un jugador menor de edad y ha empezado a colocar el peso de la Selección Mexicana en sus hombros.

Rafaela Pimenta sostuvo que, si las personas ponen mucha presión y exigencia en “Morita”, eso podría entorpecer el futuro del joven, impidiéndole crecer, aprender y descubrir su camino.

“No podemos esperar que Gil tenga todo en sus hombros. Lo va a tener, lo quiere tener, mas tiene que despegar cuando esté listo”, dijo Rafaela Pimenta, y agregó “no será por imposición”.

Gilberto Mora (Instagram/@gil_morita)

Futuro de Gilberto Mora debe llegar a su tiempo y sin presiones

Rafaela Pimenta comentó que, tras la eliminación de México en el Mundial, intentó reunirse con Gilberto Mora para saber cómo se encontraba y evitar que surgieran de inmediato especulaciones sobre su futuro.

“Le pregunté cuál sería la próxima pregunta que todos le iban a hacer y él respondió: ‘¿Dónde voy?’. No tenemos que tener respuesta a esa pregunta, porque si no salimos de una presión, que fue el Mundial, para entrar a otra". Rafaela Pimenta, agente de Gilberto Mora

La representante comentó que el futbolista necesita calma para tomar las mejores decisiones en su carrera. “Debe dar el siguiente paso cuando se sienta preparado, no porque nosotros se lo impongamos”.