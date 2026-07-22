El futbolista Gilberto Mora está en la mira del Borussia Dortmund, según Lothar Matthäus, exjugador de Alemania.

Mora jugó cinco o seis partidos en este Mundial. Con tan solo 17 años, este gran talento mexicano ya está en la mira de muchos clubes europeos. También he oído que el Borussia Dortmund ha hecho algunas averiguaciones. Lothar Matthäus

Fue durante su columna de análisis en el diario BILD, “Lothar Takes Off”, que la leyenda del futbol alemán informó sobre el interés que hay por el actual jugador de Xolos.

Lothar Matthäus revela que Gilberto Mora está en la mira del Borussia Dortmund

El gran Mundial 2026 que tuvo Gilberto Mora haría que el Borussia Dortmund busque su fichaje.

Lo que marcaría la llegada de Morita al futbol europeo a uno de lo clubes más importantes que tiene la Bundesliga.

Gilberto Mora (Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava)

De acuerdo con Lothar Matthäus laincorporación de Gilberto Mora sería atractiva desde el punto de vista deportivo y publicitario.

Esto porque en México hay mucha afición, lo que reavivaría el interés de nuestro país por la liga alemana al tener a su estrella.

“Me imagino tener de nuevo a un jugador mexicano en la Bundesliga, también por motivos de marketing. Sin duda, no sería algo malo, porque México es un país interesado en el fútbol, ​​y si tienes otra joven superestrella como Gilberto Mora, entonces el interés por la Bundesliga en México podría aumentar de nuevo" Lothar Matthäus

Por el momento, el joven jugador de Xolos no puede emigrar a Europa debido a que las reglas de FIFA marcan que para jugar en otro país debe tener 18 años.

No obstante, en caso de que exista un interés real del Borussia Dortmund por Gilberto Mora podría haber un acuerdo para que su fichaje ocurra cuando el talentoso futbolista mexicano cumpla la mayoría de edad.

De acuerdo con la representante Rafaela Pimenta, por el fichaje de Mora se esperan al menos 18 millones de euros y pese a que el jugador tiene contrato con el Club Tijuana hasta 2029, hay una cláusula para un posible traspaso a Europa.