Xolos de Tijuana dio la bienvenida a Gilberto Mora y confirmó su regreso al equipo tras su participación en el Mundial 2026.

En redes sociales, el equipo tijuanense de los “perros rojinegros” dio la bienvenida al jugador más joven de este Mundial 2026 con un “¡Bienvenido a casa, Gil!”.

El equipo publicó una foto de Gilberto Mora con una sonrisa por volver a pisar la cancha del “Mictlán”, como se le conoce popularmente al Estadio Caliente.

Aficionados quieren ir a ver a Gilberto Mora a Tijuana

En redes sociales, el regreso de Gilberto Mora a Xolos de Tijuana ha generado reacciones positivas.

Algunos han preguntado por fechas para verlo jugar y planear sus viajes desde distintas partes de México a Tijuana, Baja California.

Algunos mostraron a sus perros de raza Xoloitzcuintle con corbata para celebrar el regreso de Gilberto Mora a equipo.

Aficionados esperan el brinco de Gilberto Mora al fútbol europeo

Otras reacciones han sido en torno a que los mexicanos deben aprovechar la presencia de Gilberto Mora por algunos meses más en México ya que piensan que es inminente su llegada al futbol de Europa.

“Un lujo tener a Morita seis meses más en México” y “que no dure tanto ahí, que lo ayuden a llegar lo más pronto posible a Europa”, han expresado algunos.

Cabe recordar que Gilberto Mora cumple 18 años en octubre de 2026, edad en la que ya podría ser fichado por algún equipo europeo.