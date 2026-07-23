En 2026, Mauro Lainez se convirtió en refuerzo de Tigres UANL, equipo en el que compartirá vestidor con su hermano menor, Diego Lainez.

El extremo llegó como agente libre tras concluir su etapa con Mazatlán FC, luego de la desaparición de la franquicia de la Liga MX.

¿Quién es Mauro Lainez?

Mauro Alberto Lainez Leyva nació en Villahermosa, Tabasco.

Es un futbolista profesional mexicano que se desempeña principalmente como extremo izquierdo, aunque también puede jugar por la banda derecha.

Ingresó a las categorías inferiores de Pachuca en 2011 y debutó con el primer equipo en la Copa MX.

En julio de 2026, Tigres UANL incorporó a Mauro Laínez como refuerzo para el torneo Apertura 2026.

Mauro Lainez y Diego Lainez. (Jorge Martinez / MEXSPORT)

¿Cuántos años tiene Mauro Lainez?

Mauro Lainez nació el 9 de mayo de 1996, por lo que actualmente tiene 30 años.

¿Quién es la esposa de Mauro Lainez?

Mauro Lainez se casó con Paulina Verdirame, hija del exfutbolista Sergio Verdirame, en 2028.

Actualmente, la pareja se encuentra divorciada tras enfrentar múltiples controversias familiares.

¿Qué signo zodiacal es Mauro Lainez?

Al haber nacido el 9 de mayo, Mauro Laínez pertenece al signo Tauro.

¿Quiénes son los hijos de Mauro Lainez?

Mauro Laínez es padre de Salomé, hija que tuvo durante su matrimonio con Paulina Verdirame.

¿Qué estudió Mauro Lainez?

No existe información pública sobre estudios universitarios de Mauro Lainez.

Desde adolescente centró su formación en las fuerzas básicas de Pachuca, donde desarrolló las habilidades que le permitieron llegar al futbol profesional.

Mauro Lainez (Daniel Jiménez)

¿En qué equipos ha jugado Mauro Lainez?

A lo largo de su carrera, Mauro Lainez ha defendido los colores de:

Pachuca

Mineros de Zacatecas (préstamo)

León (préstamo)

Lobos BUAP (préstamo)

Club Tijuana

Club América

FC Juárez (préstamo)

Querétaro (préstamo)

Mazatlán FC

Tigres UANL

Además, fue seleccionado nacional en categorías juveniles y debutó con la Selección Mexicana mayor en un partido amistoso disputado en 2021.